Theo đó, nội dung video ghi lại tình huống 1 tài xế nói chào 2 nam hành khách đang chuẩn bị xuống xe. Tuy nhiên, không hiểu hứng khởi thế nào, một vị khách bất ngờ hỏi thăm nam tài xế "đã có gia đình chưa?". Tài xế thật thà đáp lại anh chưa lập gia đình.

Ngay sau đó, nam hành khách tiếp lời rằng: "Mai mốt đám cưới nhớ mời nhé" khiến tài xế thoáng giật mình.

Clip: Xã giao hỏi tài xế 'đã lấy vợ chưa?', câu trả lời khiến 2 hành khách 'tái mặt' (Nguồn: Đinh Lê Văn Thân)

Nghĩ 2 vị khách chắc chỉ hỏi thăm xã giao nên anh cũng bảo luôn rằng mời sợ các anh không đi. Ai ngờ, 2 anh khách lại rất niềm nở khẳng định chắc nịch: "Đi mà, tui anh rảnh mà".

"Được lời như cởi tấm lòng", thấy vậy nam tài xế liền nhanh tay lôi xấp thiệp mời dày sụ và bút ra, hỏi tên 2 anh khách rồi ghi vào thiệp cho đàng hoàng.

...

"Nước đi" này của tài xế dĩ nhiên khiến 2 hành khách không thể ngờ tới, mặt mũi anh nào anh nấy ngắn tũn, đầy bàng hoàng. Ai mà ngờ rằng chỉ vì đôi ba câu hỏi thăm xã giao vui miệng, 2 anh lĩnh ngay 2 xuất "cơm bụi giá cao" trong ngỡ ngàng.

Đoạn clip chỉ sau ít giờ đăng tải đã hút hàng trăm nghìn lượt xem và bàn luận. Ai nấy đều không nhịn được cười trước tình huống "khó đỡ" này. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng tinh ý cho rằng đoạn clip trên chỉ là các anh diễn tiểu phẩm vui mà thôi, không phải đời thật.

Hiện đoạn clip trên vẫn đang thu hút đông đảo bàn tán từ cộng đồng mạng.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn