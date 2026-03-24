Vừa ly hôn chồng, tôi phát hiện mình có thai gần 3 tháng

Mấy ngày sau khi ly hôn, tôi thấy cơ thể rã rời, những cơn mệt mỏi kéo dài khiến tôi không thể tập trung làm việc. Tôi cứ đinh ninh rằng đó là hậu quả của chuỗi ngày mất ngủ, suy sụp tinh thần khi phải lo thủ tục phân chia tài sản và quyền nuôi con. Nghĩ rằng mình bị suy nhược cơ thể, tôi ghé vào bệnh viện kiểm tra để mua ít thuốc bổ.

Thế nhưng, tờ kết quả từ tay bác sĩ khiến tôi lặng người: "Thai nhi đã được gần 12 tuần, phát triển hoàn toàn bình thường".

Gần ba tháng! Tôi bàng hoàng không tin nổi vào tai mình. Suốt thời gian qua, tôi không hề có biểu hiện ốm nghén, không sợ mùi thức ăn, cũng chẳng thèm chua hay buồn ngủ như lần mang thai bé đầu. Tôi vẫn đi làm, vẫn tham gia những cuộc họp căng thẳng và vẫn đối diện với chồng cũ tại tòa mà không hề hay biết một mầm sống đang lớn dần trong bụng. Có lẽ vì tâm trí tôi đã quá kiệt quệ cho việc ly hôn nên cơ thể cũng quên mất việc lên tiếng.

Cầm tờ phiếu siêu âm, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Đứa trẻ này đến vào lúc cha mẹ nó đã chính thức không còn là gì của nhau. Lúc này đây, lòng tôi rối bời với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp.

Tôi có nên nói cho bố đứa trẻ biết không? Chúng tôi chia tay không phải vì có người thứ ba, mà vì sự bất đồng quan điểm đã lên đến đỉnh điểm. Nếu nói ra, liệu anh có nghĩ tôi đang dùng đứa trẻ để làm cái cớ níu kéo, để gây áp lực buộc anh phải quay lại? Tôi không muốn sự thương hại, càng không muốn con mình sinh ra trong một cuộc hôn nhân chỉ còn là "vỏ bọc" vì trách nhiệm.

Nhưng nếu im lặng, tôi lại thấy mình quá ích kỷ khi tước đi quyền làm cha của anh, và tước đi của con cơ hội được có một gia đình trọn vẹn ngay từ lúc khởi đầu. Mỗi đêm nằm nhìn trần nhà, tôi lại tự hỏi: Liệu có nên cho anh một cơ hội để cả hai cùng ngồi lại vì con, hay cứ thế âm thầm làm một người mẹ đơn thân để giữ lấy sự tự trọng cuối cùng?

Thực lòng, tôi đang quá chông chênh giữa ngã ba đường...

Tác giả: Vy Vy

Nguồn tin: Báo VOV

