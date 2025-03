Vụ xây lăng mộ trên đất rừng tại Hà Tĩnh: Không nghĩ họ xây đồ sộ như thế

Ngày 11/3, Người Đưa Tin có bài viết phản ánh: "Mục sở thị khu lăng mộ đồ sộ mọc trên đất rừng tại Hà Tĩnh". Bài viết phản ánh về việc, thời gian qua trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video quay lại toàn cảnh một khu lăng mộ tọa lạc tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có thiết kế đồ sộ, nhiều tòa tháp, chạm khắc tinh xảo. Bữa tiệc khánh thành được chủ nhân tổ chức hoành tráng với hàng nghìn khách mời khiến dư luận địa phương xôn xao.

Một góc khu lăng mộ tọa lạc trên đất rừng, ngay cạnh Nhà máy nước sạch thị xã Kỳ Anh.

Vào cuộc tìm hiểu, Người Đưa Tin phát hiện, trong khuôn viên khu lăng mộ còn được xây dựng cả công trình nhà ở, diện tích đều nằm trên đất rừng sản xuất chưa chuyển đổi tại Tiểu khu 358F, Khoảnh 1A, Lô 3, núi Động Trèo. Đáng nói, cả khu vực này chưa được quy hoạch đất nghĩa trang.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã có Văn bản số 169/KL-PC/11-03-2025 về việc kiểm tra, xác minh nội dung báo nêu.

Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra, xác minh nội dung báo nêu.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh yêu cầu Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xác minh các nội dung báo phản ánh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nếu có hành vi vi phạm đến rừng và đất lâm nghiệp; báo cáo kết quả về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 13/03/2025.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, nắm chắc mọi diễn biến trên địa bàn được phân công để tham mưu chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, kiểm tra, rà soát, phát hiện những chủ rừng, sử dụng rừng không đúng mục đích, vi phạm quy định pháp luật liên quan… báo cáo chính quyền địa phương có giải pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khuôn viên khu lăng mộ còn được chủ nhân xây dựng công trình nhà ở kiên cố.

Liên quan vụ việc, ngày 12/3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cũng có Văn bản Số 473/SVHTTDL-BCXB gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, UBND thị xã Kỳ Anh đề nghị kiểm tra, xác minh và thực hiện phản hồi thông tin báo chí phán ánh theo quy định.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch UBND phường Hưng Trí xác nhận, khu lăng mộ nói trên là của ông Trương Đình Thắng (SN 1972, trú xã Kỳ Châu, thị xã Kỳ Anh). Ông Trương Đình Thắng hiện làm việc tại Angola. Thời gian gần đây, ông trở về nước và cho xây khu lăng mộ nói trên.

Ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch UBND phường Hưng Trí, cho biết, chính quyền đã kiểm tra, lập biên bản nhiều lần song sai phạm vẫn diễn ra (?!).

Tháng 05/2024, phường phát hiện việc xây dựng trái phép và đã tiến hành lập biên bản yêu cầu tạm dừng công trình vi phạm. Lúc này, khu lăng mộ mới xây dựng xong kết cấu móng. Tuy nhiên, thời điểm lập biên bản, ông Thắng không có mặt tại địa phương.

Đến tháng 01/2025, UBND phường Hưng Trí và Phòng Quản lý đô thị UBND thị xã Kỳ Anh tiếp tục có buổi làm việc với ông Trương Đình Thắng và xác định: Ông Thắng đã vi phạm khi xây dựng khu lăng mộ; trồng cây, xây dựng hệ thống tường rào; xây dựng công trình nhà ở trên đất rừng với tổng diện tích xây dựng trái phép hơn 3.500m2. Chính quyền địa phương đã đề nghị ông Thắng phải tháo dỡ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, thực tế đến nay, công trình vẫn hoàn thành, khánh thành rầm rộ trước mắt cơ quan chức năng.

Video quay lại toàn cảnh khu lăng mộ được đăng tải rầm rộ trên mạng xã hội khiến dư luận tại Hà Tĩnh xôn xao (Nguồn video: mxh).

"Chúng tôi cũng đã cho cán bộ kiểm tra nhưng lúc đi kiểm tra thì họ ngừng không làm, lúc không kiểm tra thì họ làm. Chúng tôi cũng không nắm được hồ sơ thiết kế nên không nghĩ họ xây dựng khu lăng mộ đồ sộ như thế. Sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi đã có yêu cầu ông Thắng trước mắt phải tháo dỡ công trình nhà ở vi phạm. Quan điểm là quyết liệt tháo dỡ nhưng trước mắt để gia đình chủ động. Đối với khu lăng mộ, UBND phường Hưng Trí sẽ họp bàn, thống nhất phương án chỉ đạo của UBND thị xã Kỳ Anh để thực hiện", ông Tài nói.

