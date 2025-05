Đại gia Nghệ An chi cả chục triệu độ Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class tại Việt Nam được định vị là 1 chiếc sedan hạng sang với những tính năng rất ấn tượng, dù vậy, nếu so với Mercedes-Maybach S-Class thì nó ở 1 vị thế rất khác xa, nhưng nếu bạn muốn chiếc xe của mình có ngoại hình quý tộc như mẫu xe siêu sang, đã có giải pháp.

Đó là bộ body kit của Mercedes-Maybach S-Class dành cho xe Mercedes-Benz E-Class, dù tổng thể sẽ không cân đối với kích thước 2 dòng xe này khác biệt, nhưng cảm nhận chung cũng mang đến ngoại hình mới mẻ hơn cho xe Mercedes-Benz E-Class.

Mới nhất, 1 người chơi xe ở Nghệ An đã chi vài chục triệu đồng để nâng cấp ngoại hình chiếc Mercedes-Benz E-Class từ 1 chiếc sedan hạng sang tầm trung lên bản Mercedes-Maybach S-Class, với thiết kế lạ mắt.

Phần đầu xe nhận được bộ cản trước với 3 hốc gió riêng biệt, mạ crôm mặt ca lăng mới đúng với bản xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class.

... Nằm bên dưới nắp capô của xe sedan tầm trung Mercedes-Benz E1-Class vẫn là động cơ 4 xy-lanh, dung tích 1.5 lít, tăng áp, sản sinh suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp, hệ dẫn động cầu sau, cho phép xe đạt vận tốc cực đại 223 km/h.

Your browser does not support the video tag.

Video: Chi tiết Mercedes-Maybach S600 tại Sài Gòn.

Tác giả: Thảo Mai

Nguồn tin: kienthuc.net.vn