Truy tìm tài xế điều khiển xe ô tô tông chết người rồi bỏ khỏi hiện trường

Ngày 23/11, thông tin từ ông Phú Văn Phượng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nghệ An, cho biết: Một nữ công nhân của đơn vị vừa bị ô tô đâm tử vong trong quá trình làm việc vào tối ngày 22/11.

Video vụ tai nạn trong đêm 22/11

Theo thông tin, vào lúc 21h53 phút ngày 22/11 quá trình sang đường Phan Đình Phùng (phường Cửa Nam - TP Vinh) để thu gom rác, chị Hoàng Thị L. (SN 1984), quê quán xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên - Nghệ An) bất ngờ bị một ô tô đâm phải. Cú va chạm mạnh khiến chị L. ngã xuống đường và tử vong sau đó.

Video từ một hộ dân trên đường Phan Đình Phùng, vào khoảng thời gian trên chị L. có di chuyển sang đường để tiến hàng thu gom rác. Khi đi được một đoạn chị L. bị một chiếc xe ô tô màu đen chưa rõ BKS và danh tính người lái đâm phải. Đáng nói là sau khi va chạm, tài xế xe ô tô điều khiển xe khỏi hiện trường.

Khu vực xảy ra tai nạn thương tâm.



Một người nhà của chị L. cho biết: Hiện nay, gia đình đang tiến hành các thủ tục để tiến hành mai táng cho chị L. Chúng tôi cũng đã có đơn trình báo gửi cơ quan Công an, trưa hôm nay phía Công an cũng đã cử người về làm việc với gia đình.

Được biết, chị L. cùng chồng và 2 con nhỏ đang sinh sống tại xóm 2, xã Hưng Lĩnh. Chị L. hiện đã làm công nhân thu gom rác cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nghệ An được 19 năm.

