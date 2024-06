Trách vợ chỉ biết hưởng mỗi khi quan hệ, chồng định làm việc táo bạo này nhưng lại thấp thỏm lo sợ

Chồng muốn quan hệ ngoài luồng vì vợ quá lười khi thân mật

Chia sẻ trên chuyên mục Dear Deidre của trang The Sun (Anh), người đàn ông giấu tên than thở, vợ rất lười nhác chốn phòng the khiến anh thấy “phát điên” và chán chường tới nỗi muốn "thuê nhân tình".

“Cô ấy chỉ nằm ở đó trong khi tôi làm tất cả mọi việc. Và lúc cuộc hành sự kết thúc, cô ấy quay lưng đi”, ông chồng 45 tuổi kể về cuộc sống chăn gối với người vợ 40.

Anh cho biết thêm, cả hai đã kết hôn 18 năm và có 2 con. Khi mới bên nhau, anh nghĩ rằng vợ lười trên giường chỉ vì thiếu trải nghiệm tình dục khi anh là mối tình đầu của chị.

Hồi đó, chị vô cùng quyến rũ, ngọt ngào, tử tế, khiến anh mê đắm và chẳng để ý nhiều tới chuyện kia.

“Nhưng năm tháng qua đi, mọi thứ chẳng được cải thiện chút nào. Búp bê bằng nhựa có khi còn nồng nhiệt hơn cô ấy. Mỗi lần tôi thử gợi ý cách dạo đầu, trò đóng vai hay loại đồ chơi mới, vợ chỉ nói cô ấy không quan tâm. Bây giờ, tệ hơn nữa, vợ còn bắt đầu từ chối làm bất kể thứ gì. Tôi không thể chịu nổi thêm và đó là lý do tôi nghĩ tới việc ra ngoài để tìm sự thỏa mãn”, người đàn ông viết.

Anh nói rằng thực sự không muốn đời sống tình dục của mình cứ chết dần chết mòn thế này, nhưng cũng không muốn phản bội vợ bởi vì đó thực sự cũng là người bạn thân nhất của mình.

“Tôi đang băn khoăn về việc hỏi cô ấy xem liệu chúng tôi có thể có một cuộc hôn nhân mở - để tôi được đáp ứng nhu cầu sinh lý bên ngoài mà không ảnh hưởng tới gia đình, nhưng tôi sợ vợ sẽ không hiểu và đòi ly dị. Tôi nên làm gì bây giờ. Tôi không thể chịu được cảnh này lâu hơn nữa”, người chồng bày tỏ.

Trước chia sẻ trên, Deidre Sanders, nhà tư vấn cho hàng triệu người về các vấn đề tình cảm, sức khỏe tình dục suốt 30 năm qua trên trang The Sun đáp rằng: Anh và vợ rõ ràng có nhu cầu và khao khát tình dục khác biệt nhau.

“Nhưng vì anh đã phải chịu đựng sự không hài lòng của mình quá lâu nên giờ đây thất vọng đến mức muốn ra ngoài để “yêu” - trong khi điều thực sự anh muốn là quan hệ với vợ mình”, chuyên gia phân tích.

Bà cho rằng, nếu người đàn ông thực hiện những điều mình đang cân nhắc - có quan hệ ngoài luồng - thì chỉ đẩy hai vợ chồng ra xa nhau. Thay vào đó, cả hai cần cởi mở, trao đổi và hoàn toàn thành thật với nhau.

“Hãy nói chuyện khi cả hai không ở trên giường, chia sẻ để vợ hiểu những tâm tư của anh, cảm giác rối bời thất vọng đến mức nào và hỏi vợ xem liệu cả hai có thể cùng nỗ lực để cải thiện tình trạng này. Có thể có một nguyên do sâu xa hơn khiến vợ anh không thích tình dục”, nhà tư vấn chia sẻ.

5 lý do khiến phụ nữ không hào hứng với sex

Theo chuyên gia sức khỏe phụ nữ Pelin Batur (Mỹ) có nhiều lý do khiến chị em không thích “chuyện ấy” và dù vì điều gì thì vợ chồng bạn đều không nên cố chịu đựng hay nghĩ tới giải pháp tiêu cực. Sức khỏe tình dục của bạn rất quan trọng và chúng ta có nhiều lựa chọn, trong đó việc đầu tiên là cần tìm hiểu nguyên nhân là gì để có thể khắc phục hiệu quả.

1. Căng thẳng

Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến ham muốn. Không có gì ngạc nhiên khi một người phụ nữ phải lo toan đủ thứ chẳng còn ưu tiên “chuyện ấy” nữa. Chuyên gia gợi ý, thử hỏi bản thân xem trong các kỳ nghỉ đời sống chăn gối của bạn thế nào. Nếu nó tuyệt vời thì rõ ràng việc bạn không còn ham muốn trong đời sống thường nhật là do căng thẳng chứ không phải vì vấn đề sức khỏe. Tìm cách giảm căng thẳng và chia sẻ công việc, tâm tư với bạn đời có thể giúp "chuyện ấy" khởi sắc.

2. Bị đau

Tiến sĩ Batur cho biết: Cơn đau khi quan hệ giống như một dấu hiệu cảnh báo có điều gì đó không ổn. Nguyên nhân phổ biến của việc đau đớn khi quan hệ bao gồm:

- Rối loạn chức năng sàn chậu: Tình trạng phổ biến này xảy ra khi các cơ ở đáy xương chậu không thả lỏng bình thường. Phụ nữ bị rối loạn chức năng vùng chậu thường bị đau khi giao hợp. Vật lý trị liệu và điều trị phản hồi sinh học có thể giúp khắc phục vấn đề.

- Thay đổi nội tiết tố: Thay đổi nồng độ estrogen và testosterone có thể dẫn đến đau khi quan hệ. Phụ nữ đang cho con bú hoặc bước vào thời kỳ mãn kinh có thể bị thay đổi nội tiết tố gây khô âm đạo và cảm giác nóng rát khi "yêu". Trong một số trường hợp, điều trị bằng nội tiết tố hoặc sử dụng chất bôi trơn tốt có thể khắc phục được vấn đề.

Ngoài ra, có một số nguyên nhân khác dễ gây đau khi “yêu”, bao gồm nhiễm trùng và lạc nội mạc tử cung.

Theo tiến sĩ Batur, tùy thuộc vào vấn đề, bạn có thể gặp bác sĩ sản phụ khoa hoặc chuyên gia về sức khỏe tình dục để được tư vấn, hỗ trợ.

3. Nguyên nhân tâm lý

Sự lo lắng hoặc trầm cảm tiềm ẩn có thể cản trở ham muốn tình dục của chị em. Các vấn đề như rắc rối trong mối quan hệ hoặc tiền sử chấn thương tình dục cũng dễ ảnh hưởng đến sự hứng thú. Trong những trường hợp như vậy, chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn cơ bản.

4. Ham muốn tình dục thấp

Đôi khi, ham muốn tình dục thấp có thể là mấu chốt vấn đề. Nhiều phụ nữ chỉ có ham muốn kiểu đáp ứng - họ có thể không hứng thú khởi xướng nhưng sẽ thích thú khi vào cuộc. Trong những trường hợp này, bạn chỉ cần thuận theo dòng chảy và để bộ não của mình bắt kịp.

Nhưng đôi khi, một số phụ nữ có ham muốn tình dục thấp mà không có bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào khác. Điều này được gọi là rối loạn giảm ham muốn tình dục. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc giúp bạn phấn chấn hơn.

5. Gặp rắc rối với hưng phấn và cực khoái

Một số phụ nữ có thể khó đạt hưng phấn và cực khoái vì họ có những niềm tin, nhận thức không đúng về tình dục từ thủa nhỏ. Khi đó, các cuộc trị liệu, thậm chí khóa học bồi dưỡng về giới tính, sức khỏe tình dục có thể hữu ích.

Ngoài ra, có một số phương pháp điều trị giúp tăng hưng phấn, bao gồm thuốc theo toa, hormone, dầu và kem bôi ngoài da.

Không giống nam giới, tình dục nữ rất phức tạp và hầu hết phụ nữ có triệu chứng của vấn đề tình dục vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, trong khi đối với một số người, đó là cuộc chiến không ngừng. Tuy nhiên, nhiều người ngại chia sẻ với bạn đời và tìm tới sự hỗ trợ của chuyên gia, trong khi đây là những cách giúp họ cải thiện tình hình.

“Tình dục là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn và cả bạn lẫn “nửa kia” đều xứng đáng có được sức khỏe tình dục và đời sống chăn gối tốt hơn”, các chuyên gia chia sẻ.

