Tóc Tiên chính thức xác nhận ly hôn Touliver

Mới đây, trên trang cá nhân, Tóc Tiên đã chính thức lên tiếng xác nhận việc ly hôn với Touliver, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài gần 6 năm kể từ đám cưới diễn ra vào ngày 20/2/2020. Thông tin được nữ ca sĩ chia sẻ sau khi đã có sự đồng thuận từ gia đình và những người liên quan.

Trong bài đăng, Tóc Tiên cho biết cô chọn thời điểm lên tiếng một cách thận trọng, xuất phát từ mong muốn tôn trọng đời sống riêng tư của cả hai cũng như sự quan tâm của khán giả đã luôn dõi theo cô trong suốt hành trình nghệ thuật. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, cô luôn tin rằng người nghệ sĩ may mắn khi có khán giả đồng hành không chỉ trong âm nhạc mà cả ở những chặng đường quan trọng của cuộc sống.

Theo chia sẻ từ Tóc Tiên, suốt nhiều năm qua, cô và Touliver đều cố gắng giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư tối đa, mong công chúng nhìn nhận họ thông qua âm nhạc, sự nghiệp và những giá trị sáng tạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh là những người hoạt động nghệ thuật, việc nhận được sự quan tâm, kỳ vọng – thậm chí áp lực từ dư luận – là điều khó tránh khỏi.

Nữ ca sĩ thừa nhận, những tháng ngày vừa qua là giai đoạn không dễ dàng đối với cả hai. Cô cho biết đã lắng nghe nhiều ý kiến, sự chia sẻ cũng như những áp lực đến từ công chúng, đồng thời nhìn nhận rằng chuyện tình cảm hôn nhân rốt cuộc vẫn là vấn đề riêng của hai người trong cuộc. Chính vì vậy, cả hai đã lựa chọn giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài để tự soi chiếu, suy ngẫm và đối thoại thẳng thắn.

Sau hơn 10 năm gắn bó, yêu và cưới, Tóc Tiên và Touliver đi đến quyết định dừng lại trong vai trò vợ chồng, trở về làm bạn bè, anh em và đồng nghiệp. Theo nữ ca sĩ, đây là quyết định được đưa ra trên tinh thần văn minh, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn không chịu tác động từ bất kỳ cá nhân hay yếu tố bên ngoài nào.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Tóc Tiên bày tỏ sự trân trọng và biết ơn khi coi đó là một đoạn đời hạnh phúc, ý nghĩa và đáng giá. Với cô, 10 năm không phải là điều “không còn gì để nói”, mà là những mảnh ghép quan trọng tạo nên con người hiện tại, với đủ đầy yêu thương, nỗ lực, thử thách và cả sự trưởng thành.

Bài đăng của Tóc Tiên

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình hai bên những người luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho cả hai sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua. Cô cũng bày tỏ sự tri ân đến khán giả đã luôn đồng hành, động viên và tiếp thêm động lực để cô không ngừng cố gắng trong sự nghiệp nghệ thuật.

Đặc biệt, Tóc Tiên dành lời cảm ơn riêng cho Touliver người đã đồng hành cùng cô suốt 10 năm thanh xuân. Nữ ca sĩ cho biết, dù hành trình chung đã khép lại, cô vẫn mong cả hai sẽ tiếp tục nhìn nhau bằng sự tôn trọng và thiện chí, mỗi người bước tiếp con đường riêng của mình.

Khép lại thông báo, Tóc Tiên bày tỏ mong muốn khán giả và truyền thông tôn trọng quyết định của cô và Touliver, không lan truyền thông tin sai lệch hay suy diễn đời tư. Sau chia sẻ này, nữ ca sĩ cho biết sẽ không tiếp tục đề cập hay chia sẻ thêm về vấn đề cá nhân, để tập trung cho cuộc sống và con đường nghệ thuật phía trước.

Tác giả: Cam Tuyền

Nguồn tin: Phụ nữ Mới