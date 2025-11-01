Tình trẻ kém 39 tuổi đòi cựu CEO Google bỏ vợ để cưới mình

Michelle Ritter muốn cựu CEO Google ly hôn với vợ để cưới mình. Ảnh: Instagram.

Michelle Ritter quen với việc lái chiếc Tesla của tỷ phú công nghệ Eric Schmidt, sống trong biệt thự của ông ở Bel Air và họp hành trong bộ bikini, trong khi tự trả cho mình mức lương 1 triệu USD mỗi năm.

Nhưng với cô gái 31 tuổi, từng là người tình của cựu CEO Google 70 tuổi, chừng đó chưa đủ. Sau 5 năm bên nhau, Ritter muốn Schmidt bỏ vợ để cưới mình.

Thay vào đó, Schmidt chấm dứt mối quan hệ làm ăn trị giá 100 triệu USD với cô, khiến Ritter đâm đơn kiện - mở ra loạt tiết lộ về đời sống tình cảm phức tạp của một trong những gương mặt quyền lực nhất Thung lũng Silicon, theo New York Post.

Tình ái phức tạp

Cựu CEO Google, sở hữu khối tài sản 32 tỷ USD, từ lâu đã nổi tiếng là "tay chơi" trong giới công nghệ, thường hẹn hò với những phụ nữ thành đạt. Tuy vậy, theo các nguồn tin, sai lầm của Ritter là tin rằng Schmidt sẽ chính thức rời bỏ Wendy - người vợ gắn bó với ông suốt 45 năm.

"Mọi chuyện đều liên quan đến tiền. Ông ấy không muốn chia tài sản. Họ có gia đình, có quỹ từ thiện chung. Ông ấy sẽ không từ bỏ điều đó", một người nói.

Chưa rõ giữa Schmidt và Wendy có thỏa thuận tiền hôn nhân hay không. Bà Wendy hiện sống chủ yếu tại đảo Nantucket, tập trung vào các dự án thiện nguyện và phát triển bền vững.

Schmidt còn có một "thứ bậc" rõ ràng giữa vợ và người tình, tùy sự kiện mà chọn ai đi cùng.

"Tôi vừa thấy ông ấy và Wendy tại Viện Milken ở Los Angeles, họ vừa gặp Thái tử Ả Rập Saudi. Với các sự kiện tầm quốc tế, ông ấy luôn đưa Wendy. Còn đến câu lạc bộ Zero Bond ở New York hay tiệc xem Oscar, ông ấy sẽ đi cùng bạn gái", một nguồn tin cho biết.

Tỷ phú Eric Schmidt theo chân Michelle Ritter, người được cho là bạn gái gần đây nhất của ông, khi rời khỏi một bữa tiệc ở Los Angeles (Mỹ) năm 2024. Ảnh: Diggzy/Jesal/SplashNews.com.

Trong giới công nghệ, Ritter được gọi là "vợ công nghệ", còn Wendy là "vợ từ thiện". Ritter cảm thấy mình làm việc nhiều nhưng không được ghi nhận, và muốn có danh phận thật sự.

Trước Ritter, Schmidt từng gắn bó với nhiều phụ nữ nổi tiếng như nhà thiết kế Shoshanna Gruss, tiểu thư Ulla Parker hay cựu phóng viên CNBC Kate Bohner. Không ít mối tình kết thúc không êm đẹp.

Năm 2019, Schmidt từng chia tay Parker vì bà này đồng thời hẹn hò với một nhà quản lý quỹ đầu cơ. Vài tháng sau, ông lại bị bắt gặp thân mật với vận động viên trượt băng Olympic Alexandra Duisberg ở Italy. Hai người từng đính hôn, nhưng mối quan hệ sớm tan vỡ.

...

Nhưng mối quan hệ với Ritter vượt xa những cuộc tình cũ. Schmidt được cho là đã rót 100 triệu USD vào công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Steel Perlot do Ritter sáng lập.

"Eric bị thu hút bởi sự nhiệt huyết của cô ấy. Ông nghĩ cô ấy sẽ trở thành một nữ doanh nhân hàng đầu thế giới", một nguồn tin nói.

Hai người gặp nhau năm 2020, khi Ritter vẫn là sinh viên Đại học Columbia. Một năm sau, họ công khai xuất hiện cùng nhau tại lễ phóng tàu vũ trụ của Richard Branson, rồi cùng sáng lập công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Steel Perlot.

Công ty này được Schmidt mô tả là "hệ sinh thái các doanh nghiệp AI", từng đầu tư hàng triệu USD vào các startup như Pyryon, Keeta hay Tristero.

Vụ kiện trăm triệu USD

Theo lời các nhân viên cũ, Steel Perlot là "một thí nghiệm hỗn loạn" khi Schmidt gần như phó mặc quyền điều hành cho bạn gái trẻ. Ritter bị mô tả là nóng tính thất thường, có lúc còn tổ chức họp trong bikini ở Miami.

Sau khi chia tay, Ritter từng nộp đơn xin lệnh cấm tiếp xúc tạm thời với Schmidt rồi rút lại, nhưng tiếp tục kiện ông vì "theo dõi, lạm dụng và độc hại nam quyền", cáo buộc Schmidt giám sát cô bằng hệ thống công nghệ cao.

Tỷ phú công nghệ Eric Schmidt sở hữu khối tài sản 32 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Luật sư của Schmidt từ chối bình luận, trong khi người thân bênh vực rằng ông chỉ là "một người cha hiền, vô hại, luôn nói đồng ý với mọi người".

Hai bên hiện còn tranh chấp quyền sử dụng biệt thự Bel Air và tài sản liên quan đến Steel Perlot. Luật sư của Ritter phản bác cáo buộc rằng thân chủ của mình điều hành yếu kém, cho rằng đây là "chiến dịch bôi nhọ" do nhóm Schmidt dàn dựng.

"Eric Schmidt là người kiểm soát mọi thứ trong công ty. Giờ ông ấy lại đổ lỗi cho Ritter chỉ vì bị cô chia tay", luật sư nói.

Dù vậy, các tài liệu tài chính cho thấy Steel Perlot đã thua lỗ hơn 61 triệu USD và chỉ thu về chưa tới 200.000 USD kể từ khi thành lập năm 2021.

Ritter cho biết cô đã bị khóa quyền truy cập vào hệ thống công ty và nhiều khả năng sẽ phải rời đi.

Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 4/12 tới. Nhưng với những cáo buộc và phản bác liên tiếp, vụ kiện giữa cựu CEO Google và bạn gái cũ có lẽ sẽ còn kéo dài.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn