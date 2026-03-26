Tình trạng hiện tại của hot girl đời đầu Meo Meo

Nhắc đến thế hệ hot girl đời đầu của Việt Nam chắc chắn không thể bỏ qua Meo Meo (tên thật là Lê Như Thuỳ, sinh năm 1987). Cô từng được xem là hiện tượng ở TP.HCM từ những năm 2000.

Meo Meo ngày ấy và bây giờ

Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi nổi đình nổi đám, Meo Meo chọn lối sống kín đáo hơn. Cô chủ yếu đăng tải các nội dung liên quan đến cuộc sống đời thường, hoạt động vui chơi giải trí, đi du lịch, check-in sang chảnh,...

Hiện tại, tài khoản Instagram của Meo Meo có khoảng 120.000 người theo dõi. Bài đăng gần nhất cô được cập nhật vào ngày 15/3/2026 vừa qua, liên quan đến chuyến đi Thượng Hải (Trung Quốc). Tuy nhiên đây không phải ảnh mới mà là từ chuyến đi vào cuối năm 2025.

Từ bài đăng vào ngày 15/3 đến nay, trang cá nhân của cựu hot girl chưa có thêm chia sẻ nào khác.

Quay lại, thời điểm còn là “hot girl số 1 Sài thành”, Meo Meo là cái tên quen thuộc, gắn với phong cách thời trang và lối trang điểm mang tính xu hướng. Chẳng hạn như kiểu đánh son nửa môi hay shop thời trang của cô luôn đông nghẹt khách vì nhiều người muốn mặc đồ giống Meo Meo.

Bên cạnh đó, từ hơn 20 năm trước, những hình ảnh về Meo Meo đã gắn liền với cuộc sống sang chảnh. Cô thường chụp ảnh với BST đồ hiệu, ăn uống ở nhà hàng sang chảnh, tạo dáng bên túi Hermes và siêu xe,...

Cũng ở thời điểm này, Meo Meo được cho là hẹn hò với một thiếu gia nổi tiếng. Tuy nhiên cặp đôi chia tay, cô ở ẩn một thời gian, có rất ít thông tin được chia sẻ nên dấy lên không ít tin đồn thất thiệt.

Đến năm 2013, Meo Meo tái xuất, xác nhận mình đã có gia đình và một bé trai. Nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài được lâu vì ồn ào liên quan đến người thứ 3. Sau khi chia tay, Meo Meo chăm sóc con trai từ đó đến nay.

Năm 2018, Meo Meo tái hôn với một Việt kiều Canada. Có một thời gian cô thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc cùng với chồng và sang Canada sinh sống. Cựu hot girl đăng tải những món quà khủng chồng tặng như chiếc Mercedes G63 vì “dịch dủng ở nhà than chán hoài”.

Đến tháng 10/2022, Meo Meo bất ngờ đăng status “Just me again” (Tạm dịch: Lại chỉ có mình tôi) khiến nhiều người tò mò. Từ đó trở đi, dù sống ở cả Việt Nam lẫn Canada nhưng cô không đăng ảnh hay nhắc gì đến chồng Việt kiều mà chỉ chia sẻ về con trai cùng những người bạn thân thiết khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ này.

Cũng từ đó đến nay, Meo Meo không cập nhật thêm về câu chuyện tình cảm.

