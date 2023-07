Tỉ phú Trung Quốc kéo Rolls-Royce Ghost lên penthouse tầng 44

Your browser does not support the video tag.

Tỉ phú cho cẩu xe sang lên căn áp mái - Video: kurdistan.millionare.cars/Instagram

Đưa ô tô vào chung cư cao tầng không phải chuyện dễ dàng. Do đó, chủ nhà phải trả một khoản tiền không nhỏ cho công ty kỹ thuật làm lồng sắt, đặt ô tô vào đó, rồi dùng cần cẩu nâng lên bằng 3 sợi dây cáp cực kỳ chắc chắn và bền bỉ.

Video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc Rolls-Royce Ghost được đưa lên tầng 44. Sau đó, một nhóm công nhân sử dụng dây thép kéo vào ban công rồi mới hạ xe. Chất lượng ban công hẳn rất tốt, bởi Rolls-Royce Ghost vốn rất nặng.

Mặc dù nhìn ô tô được cẩu lên cao rất thú vị, nhưng nếu là người sử dụng thì có thể rất rắc rối. Thứ nhất, sẽ phải trả hàng trăm nghìn USD để thuê cần cẩu, làm lồng giữ xe, thuê công nhân bốc dỡ. Chủ chiếc Rolls-Royce Ghost này là tỉ phú nên tiền không phải vấn đề.

...

Nhưng mỗi lần muốn sử dụng thì không thể đơn giản phi thẳng từ tầng 44 xuống, mà lại tiếp tục thực hiện một quy trình tương tự như lúc cẩu lên, khác chăng theo chiều ngược lại.

Những chiếc xe được đưa lên cao thế này mang ý nghĩa trưng bày, trang trí hơn là sử dụng. Nhưng vẫn phải bảo dưỡng như những chiếc xe thông thường.

Điều đó nghĩa là chủ xe phải tốn thêm một khoản không nhỏ nữa để bảo dưỡng tại nhà, hoặc cẩu xe xuống để mang đến xưởng.

Đây không phải là lần đầu tiên một người giàu có "chơi trội" như vậy. Hồi tháng 5-2023, một triệu phú ở Melbourne, Úc đã cẩu chiếc McLaren Senna GTR lên căn penthouse ở tầng 57 trị giá 39 triệu USD. Chủ xe thừa nhận chiếc xe sẽ phải nằm ì trong căn hộ bởi việc di chuyển gần như là không thể.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ