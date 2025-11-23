Thủ tướng: Dứt khoát không để việc chia cắt, không tiếp cận được việc tiếp tế người dân

Báo cáo với Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, đến thời điểm này mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng, đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu hơn 9.000 tỷ đồng (trong đó, Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Báo cáo với Thủ tướng các địa phương cho biết, hiện không còn địa bàn nào bị chia cắt, sạt lở mà chưa tiếp cận được nhân dân. Hiện trên các tuyến đường 20A, 20C vẫn còn các vị trí sạt lở, đặc biệt đèo Mimosa sạt lở nghiêm trọng, cắt đứt tuyến quốc lộ 20.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lăk Tạ Anh Tuấn cho biết: “Thời điểm hiện nay tỉnh Đắk Lăk đang cùng với các lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội, công an, tập trung khắc phục cứu trợ cho người dân. Tập trung cứu trợ về lương thực, thực phẩm cũng như nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc men y tế, chữa trị cho người dân. Đến nay 100% các hộ dân đã tiếp cận được, thiết lập nhiều bếp ăn tập thể ở xã, phường. Hiện giờ có khoảng 21.000 lực lượng, cùng với nhiều phương tiện đang tập trung để cứu trợ, trong đó quân đội khoảng gần 8.000; công an hơn 6.000 và 7.000 lực lượng huy động của tỉnh tham gia cứu trợ người dân”.

Kiểm tra ở các vùng ngập lụt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Phong cho biết: “Qua đi thực tế kiểm tra thì hầu hết các vùng ngập lụt nhà của người dân bên trong nhà khi trở lại sau lũ thì nhà cơ bản không còn gì. Vật dụng như chăn màn, quần áo, các phương tiện giao thông cơ bản không còn gì. Thiệt hại về tài sản công sơ bộ khoảng 5.100 tỷ. Chúng tôi cho là con số này chưa đầy đủ và tiếp tục phát sinh số lượng thiệt hại trong thời gian tới; chủ yếu là hệ thống đường bộ, các công trình thủy lợi, các trường học, bệnh viện… Đấy là những tài sản công thì có thiệt hại tính toán sơ bộ bước đầu. Chúng tôi phấn đấu là từ thứ hai tuần tới các cháu được học tập trở lại”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết trên địa bàn tỉnh hiện nước đã rút, không còn nhà bị ngập: “Đề nghị hiện nay chủ yếu tỉnh xin thuốc tiêu độc, khử trùng, khắc phục môi trường sau lũ. Với tình hình diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, các vùng triều cường, sạt lở đất mà khi bão lũ về gây thiệt hại, đề nghị Chính phủ cũng phải có chính sách căn cơ, để hỗ trợ cho các địa phương thuộc vùng sạt lở, để làm sao sớm xây dựng các khu tái định cư mới để di dời toàn bộ người dân ở khu vực này để sau này bão lũ xảy ra đỡ vất vả, người dân yên tâm”.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng giao việc cụ thể từng địa phương cho các Phó Thủ tướng phụ trách chịu trách nhiệm trong chỉ đạo các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả của thiên tai. Thủ tướng yêu cầu trước mắt hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng; Lâm Đồng 300 tỷ đồng; Gia Lai 150 tỷ đồng; Khánh Hòa 150 tỷ đồng…để hỗ trợ người dân làm nhà, khắc phục tài sản công. Về xuất cấp gạo, Thủ tướng chỉ đạo xuất cấp cho tỉnh Đắk Lắk 2.000 tấn gạo, tỉnh Gia Lai 1.000 tấn gạo và tỉnh Lâm Đồng 1.000 tấn gạo.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương đoàn Thanh niên tập trung rà soát, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, vệ sinh môi trường. Rà soát lại những người mất nhà, gồm 1.900 ngôi nhà, nếu nhà ở những nơi sạt lở nguy hiểm phải tìm dự án, chỗ ở khác cho người dân, Thủ tướng yêu cầu trước 31/1/2026 (tức trước tết Nguyên đán) phải hoàn thành việc làm nhà mới cho người dân bị mất nhà. Đối với nhà sửa chữa, gia cố lại, tính toán để 30/11/2025 phải xong.

Về trường, lớp học cho học sinh, Thủ tướng đề nghị rà soát lại cùng với các địa phương, cần sửa chữa, xây dựng; đề nghị, trước 30/11 phải có báo cáo đầy đủ xem trường lớp nào phải làm lại, bị trôi, cuốn, sập đổ… Thủ tướng yêu cầu có kế hoạch càng sớm càng tốt. Đối với trạm xá, y tế, bệnh viện, đề xuất các phương án cụ thể.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)

Thủ tướng đề nghị tập trung vệ sinh môi trường, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân. Rà soát lại, dứt khoát không để việc chia cắt, không tiếp cận được việc tiếp tế cho nhân dân; rà soát số người mất, bị thương, lo hậu sự, chế độ chính sách và chia sẻ với người thân bị chết, mất tích, chữa bệnh cho người bị thương.

Đối với lương thực, thực phẩm nếu thiếu gạo thì phải báo cáo ngay để kịp thời xuất cấp. Đề nghị Bộ Quốc phòng khẩn trương may quần áo, để kịp thời phát cho cho những gia đình thiếu mặc. Bên cạnh hỗ trợ thì quan tâm tiết kiệm, phòng chống lãng phí, không để tham nhũng, tiêu cực xảy ra đáng tiếc đối với kinh phí hỗ trợ thiên tai.

Thủ tướng nhấn mạnh thời điểm này phải có mặt lãnh đạo tỉnh để nắm tình hình, chỉ huy, chỉ đạo, bán sát địa bàn để triển khai, đặc biệt cứu chữa người bị thương, người mất lo hậu sự, chính sách.

Liên quan đến đầu mối tiếp cận viện trợ, Thủ tướng đề nghị thống nhất, tập trung, có địa chỉ tiếp nhận, thông báo viện trợ, hỗ trợ việc viện trợ trật tự, tránh tình trạng chỗ nhiều, chỗ không có gì.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nắm lại tình hình giao thông, khẩn cấp xử lý những điểm sạt lở; có phương án đối với nhựng dữ án khẩn cấp để chỉ định thầu với tinh thần làm các thủ tục ngắn gọn. Bên cạnh đó, khôi phục lại điện, quyết liệt để có điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt cho người dân.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan truyền thông phản ánh, thông tin chỉ đạo, chuyển tải đầy đủ, đúng bản chất, theo đúng cấp độ, nhất là chỉ đạo của Đảng, Chính phủ phải đến cơ quan để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục kêu gọi tình dân tộc, nghĩa đồng bào để chia sẻ mất mất với người dân vùng thiên tai.

Với những tỉnh được Bộ Chính trị phân công hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại bởi thiên tai thì cần có sự phối hợp với nhau hỗ trợ những thứ địa phương cần.

Tác giả: Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV