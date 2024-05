Thi công nâng cấp quốc lộ 8A làm nứt hàng loạt nhà dân

Nhà bị nứt nham nhở

Chị Hồ Thị Vân (sinh năm 1977, trú thôn Kim Cương 1) bức xúc: Ngôi nhà 2 tầng của gia đình chị được xây dựng năm 2007 và 2012 với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Năm 2023, do máy móc thi công lu nền đường dự án nâng cấp QL8A rung lắc quá mạnh đã khiến ngôi nhà bị nứt, nhiều vết đứt gãy chằng chịt.

Nghiêm trọng nhất là khu vực cầu thang, dầm mái, trần, 2 phòng ngủ và bị thấm nước từ sàn tầng 2 xuống tầng 1. Khi phát hiện sự việc, gia đình đã ra phản đối, yêu cầu nhà thầu dừng thi công vì không đảm bảo an toàn. Sau đó, các bên liên quan đã họp bàn, kiểm tra và đến tháng 4-2024, gia đình được ban quản lý dự án thông báo sẽ bồi thường thiệt hại hơn 23,7 triệu đồng.

“Số tiền bồi thường này quá thấp so với thực tế ngôi nhà bị nứt, hư hỏng nên gia đình tôi không chấp nhận. Rất mong các cơ quan chức năng cho kiểm tra, đánh giá lại thiệt hại và có mức bồi thường thỏa đáng để gia đình sớm sửa lại ngôi nhà đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống”, chị Vân nói.

Cạnh đó, ngôi nhà 2 tầng xây từ năm 2016 với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng của gia đình anh Trịnh Bá Lữ (sinh năm 1973, trú thôn Kim Cương 1) cũng bị thiệt hại nặng nề. Theo anh Lữ, năm 2023, do thi công dự án nâng cấp QL8A, cường độ các máy lu nền đường rung lắc quá mạnh và sai quy trình đã làm ngôi nhà bị nứt, hư hỏng khắp nơi nhưng anh chỉ được bồi thường hơn 30,4 triệu đồng.

Anh Trịnh Bá Lữ lo lắng khi ngôi nhà bị nứt nẻ do thi công nâng cấp quốc lộ 8A



“Ngôi nhà đã bị ảnh hưởng nứt, đứt gãy, thấm nước nghiêm trọng, nguy cơ gạch, tường có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào khiến gia đình tôi rất lo lắng, bất an. Để khắc phục hậu quả cần phải có kinh phí lớn, nhưng số tiền bồi thường họ đưa ra quá thấp so với thiệt hại nên không thể giải quyết được gì. Do đó, gia đình tôi không chấp nhận và đề nghị các bên liên quan kiểm tra lại để bồi thường thỏa đáng”, anh Lữ bức xúc.

...

Tương tự, chị Phan Thị Tịnh (sinh năm 1968, trú thôn Kim Cương 1) cũng cho biết, năm 2023, trước khi thi công dự án nâng cấp QL8A, ban quản lý dự án đã vào kiểm tra thực tế và ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, sau một thời gian đơn vị này dùng máy móc thi công lu nền đường, cường độ rung lắc quá mạnh khiến ngôi nhà bị nứt, đứt gãy khắp nơi. Gia đình chị chỉ được bồi thường thiệt hại hơn 5,9 triệu đồng, số tiền này không đủ để sửa lại ngôi nhà đảm bảo an toàn.

Yêu cầu kiểm tra lại giá bồi thường

Một lãnh đạo Ban quản lý dự án 4 (đại diện chủ đầu tư) cho biết, hiện có 168 hộ dân bị ảnh hưởng nứt nhà với tổng số tiền chi trả bồi thường là 1,3 tỷ đồng. Việc chi trả tiền bồi thường là ban căn cứ theo kết quả tính toán của công ty bảo hiểm và đơn vị tư vấn giám định... Ban đã 2 lần thông báo niêm yết trên xã và mời chi trả tiền bồi thường, nhưng mới chỉ có một số hộ dân đến nhận tiền, các hộ còn lại chưa đồng ý vì cho rằng giá bồi thường thấp.

Ban chuẩn bị có thông báo mời chi trả tiền bồi thường lần 3, nếu cảm thấy không đúng thì các hộ dân có quyền thuê đơn vị tư vấn giám định độc lập khác để tính toán thiệt hại. Khi có kết quả, ban sẽ mời công ty bảo hiểm vào kiểm tra, đối chiếu việc này. Thời gian tới, trường hợp nếu người dân cản trở thi công trên tuyến thì ban sẽ báo với chính quyền địa phương hỗ trợ lực lượng bảo vệ.

Ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, cho biết, chính quyền địa phương đề nghị các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra lại thiệt hại tài sản của người dân do thi công dự án nâng cấp QL8A làm ảnh hưởng. Đồng thời, sớm có phương án giải quyết, chi trả tiền bồi thường, đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho người dân theo đúng quy định pháp luật. Kịp thời thi công hoàn thành công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng, không làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Dự án nâng cấp QL8A đoạn Km37-Km85+300 (từ thị trấn Phố Châu đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn) có tổng mức đầu tư hơn 1.662 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Dự án khởi công từ năm 2014 đến nay với 12 gói thầu xây lắp. Trong đó, đoạn làm ảnh hưởng nứt nhà dân ở xã Sơn Kim 1 là đoạn Km59+00-Km60+500, thuộc gói thầu XL8 (Km59+00-Km67+00) dài khoảng 8km.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo SGGP