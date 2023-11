Sinh viên bắn nhau như phim ở Thái Lan, cô giáo thiệt mạng

Vụ việc gây chấn động xảy ra hôm 11-11 ở ngay trên một đường phố ở trung tâm thủ đô Bangkok – Thái Lan.

The Nation mô tả hai thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy hung hãn nổ súng truy sát một sinh viên khác. Vụ việc "như phim hành động" khiến cô giáo Sirada Sinprasert đang rút tiền tại một cây ATM gần đó trúng đạn lạc tử vong.

"Cô giáo Sirada Sinprasert trúng viên đạn lạc vào ngay giữa trán và qua đời tại bệnh viện MedPark" - The Nation dẫn lời nhà chức trách Thái Lan hôm 12-11.

Cô giáo Sinprasert, 47 tuổi, đang giảng dạy công nghệ thông tin tại trường Sacred Heart Convent ở quận Khong Toei, thủ đô Bangkok.

Hai sinh viên đi xe máy truy sát một sinh viên khác khiến cô giáo 47 tuổi trúng đạn lạc tử vong ở Bangkok. Ảnh: The Nation



Vụ truy sát còn khiến nam sinh viên Thanasorn Hongsawat của Đại học Công nghệ Rajamangala Tawan-ok (cơ sở Uthenthawai) trọng thương.

Nam sinh viên năm nhất này trúng 2 phát đạn vào ngực và một phát vào cổ. Anh đang được cấp cứu tại bệnh viện Chulalongkorn trong tình trạng nguy kịch.

Nhà chức trách Thái Lan đã trích xuất camera an ninh để điều tra danh tính của 2 sinh viên nổ súng nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Liên quan đến vụ việc, chính phủ Thái Lan hôm 12-11 đã gửi lời chia buồn tới gia đình cô giáo Sinprasert, đồng thời cam kết sẽ chỉ đạo cảnh sát dốc toàn lực truy bắt hung thủ.

Được biết, cô giáo Sinprasert đến từ thị trấn Suphanburi thuộc miền Trung Thái Lan. Cô giáo có hoàn cảnh khó khăn khi phải nuôi mẹ già 70 tuổi và con cái của anh trai và em gái đã qua đời.

"Các vụ ẩu đả trên đường phố liên quan đến học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thường xuyên xảy ra ở Thái Lan và đã có một số trường hợp tử vong" – tờ The Nation cho biết.

