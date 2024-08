Shipper vừa mang hàng vào liền bỏ chạy trối chết, nghe chủ nhà nói lý do mà cười ngất

Your browser does not support the video tag.

(Video: Nam shipper bỏ chạy trối chết vì bất ngờ nghe tiếng chủ nhà gọi qua camera)

Theo đó, nam shipper này là người giao hàng quen thuộc cho chủ cửa hàng bán quan tài. Lần này, khi đến giao hàng, không thấy ai ở nhà, nam shipper vô tư mang hàng để vào trong giúp chủ cửa hàng.

Tuy nhiên, khi chưa kịp đặt hàng xuống, nam shipper đã giật mình thon thót, vội vứt hàng hoá tại chỗ rồi bỏ chạy trối chết.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Chủ cửa hàng sau khi xem lại camera thì được phen cười ngất trước phản ứng của nam shipper.

Hoá ra, chủ nhà không có mặt tại cửa hàng nhưng lại thấy nam shipper qua camera. Lúc này, chủ nhà liền gọi "anh ơi", nghe thấy tiếng nhưng không thấy người khiến anh shipper được phen mất hồn nên mới vứt hàng lên xe bỏ chạy như cảnh tượng nói trên.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình cũng được phen cười ngất trước phản ứng của nam shipper.



Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn