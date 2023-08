Sau Nghệ An đến lượt Hà Tĩnh chi 45,4 tỷ đồng trang trí cầu Cửa Hội

Vào ngày 11/8/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1916/QĐ-UBND về dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía tỉnh Hà Tĩnh) và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân.

Dự án có tổng mức đầu tư 45,4 tỷ đồng được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Trong đó, chi phí xây dựng là 35.914.554.000 VNĐ; chi phí quản lý dự án là 787.402.000 VNĐ; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 2.161.756.000 VNĐ. Còn lại trong đó là chi phí khác, chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng.

Đến ngày 16/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bước thiết kế, bản vẽ thi công cho dự án làm đèn trang trí và đèn chiếu sáng cầu Cửa Hội (phía bên tỉnh Hà Tĩnh).

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

...



Các gói thầu bao gồm: Gói thầu 02-TVTK: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán có giá 619.387.000 VNĐ; Gói thầu 03-TVTT: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán có giá 112.173.000 VNĐ; Gói thầu 04-TVTĐG: Tư vấn thẩm định giá có giá gói thầu là 120.000.000 VNĐ. Gói thầu số 01 được đấu thầu rộng rãi qua mạng, còn gói thầu số 02 và 03 sẽ lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu.

Theo thông tin mà Đời sống và Pháp luật có được thì cho đến hiện tại gói thầu xây lắp có giá trị lớn nhất của dự án vẫn chưa được phía chủ đầu tư công bố KHLCNT trên mạng đấu thầu Quốc gia.

Trước đó, vào ngày 4/8/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký Quyết định số 2353/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Dự án có tổng mức đầu tư 20,459 tỷ đồng do Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư.

Hệ thống đèn trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam được tách thành 2 dự án độc lập cho 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thực hiện công việc trên địa giới hành chính riêng mỗi tỉnh. Hai dự án kết hợp này hứa hẹn sẽ góp phần đảm bảo ATGT, thu hút du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cho cả Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn