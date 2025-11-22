Sân bay Vinh dự kiến mở lại cuối 2025, vé Tết nhiều tuyến bay giá cao, bắt đầu khan hiếm

Vé TP.HCM - Vinh dịp cao điểm Tết khan hiếm. Nhiều chuyến bay bất ngờ thông báo hết vé từ sớm - Ảnh: CÔNG TRUNG

Khảo sát trên website của Vietnam Airlines và Vietjet, hai hãng giữ số lượng chuyến bay nhiều nhất tuyến TP.HCM - Vinh tần suất 4-10 chuyến/ngày, cho thấy giai đoạn 12-2 đến 25-2-2026 (nhằm 25 tháng chạp đến mùng 5 Tết) giá vé không chỉ tăng cao mà còn cực kỳ hiếm.

Vietjet khai thác chặng bay TP.HCM - Vinh từ ngày 12-2 đến 15-2-2026 đã thông báo "hết sạch vé". Trên website chỉ còn một vài chuyến muộn với giá 3,5 - 4 triệu đồng/chiều. Mua khứ hồi giá lên đến 7 - 8 triệu đồng/vé/người.

Còn Vietnam Airlines, trên website hiển thị khai thác tới 10 chuyến/ngày nhưng vé buổi sáng trong các ngày 12-2 đến 15-2 gần như không còn.

Khung giờ chiều cũng không dư dả, giá 5,2 - 6 triệu đồng/vé, loại vé 3,7 triệu gần như "tuyệt chủng".

Bamboo Airways trong 4 ngày cao điểm 11 đến 14-2 không xuất hiện chuyến bay nào. Các ngày còn lại chỉ duy trì 1 chuyến/ngày, giá từ 3,7 triệu đồng.

Với nguồn cung hạn chế, hai hãng Vietnam Airlines và Vietjet gần như nắm trọn thị phần vận chuyển hàng không Tết tuyến TP.HCM - Vinh.

Vietnam Airlines cũng "sạch" vé hạng phổ thông trong những ngày cao điểm trước Tết. Giá vé trung bình 3,7 - 5,8 triệu đồng/chiều cho hành trình TP.HCM - Vinh - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tình trạng khan hiếm không chỉ diễn ra ở Vinh. Tại chặng TP.HCM - Quy Nhơn, một số ngày cao điểm từ 13 đến 15-2-2026, Vietjet đã bán hết sạch vé vì tần suất bay thấp.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV, các hạng mục nâng cấp đường băng, đường lăn, sân đỗ và cải tạo nhà ga quốc nội đang được đẩy nhanh để kịp đưa sân bay Vinh hoạt động trở lại từ 19-12.

Các đường bay được dự báo có nhu cầu lớn nhất tập trung vào các tuyến truyền thống như TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Đà Nẵng, cùng các chặng từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc. Dù vé đã mở bán sớm, nhiều hành khách vẫn "sốc" vì giá cao.

...

Đại diện Vietnam Airlines cho biết tình hình bán vé Tết 2026 đang ghi nhận mức đặt chỗ sớm tăng rõ rệt, cho thấy xu hướng hành khách chủ động lập kế hoạch di chuyển từ sớm, thay vì chờ sát Tết như trước.

Năm nay, nhóm vé phổ thông linh hoạt bán rất nhanh do số lượng ghế hạn chế nhưng bao gồm nhiều tiện ích hơn, nên được hành khách ưu tiên lựa chọn.

Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) đã mở bán hơn 3,5 triệu ghế trong giai đoạn 3-2 đến 2-3-2026 (tức 16 tháng chạp đến 13 tháng giêng), tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Vietjet cũng tung ra 2,5 triệu vé trong cùng giai đoạn.

Dù thị trường có thêm tân binh như Sun PhuQuoc Airways hay Vietravel Airlines, đội bay chỉ 3 chiếc nên chưa tạo thêm nhiều lựa chọn về tần suất và giá vé.

Đầu tư gần 1.000 tỉ đồng nâng cấp sân bay Vinh Từ ngày 1-7-2025, sân bay Vinh tạm dừng khai thác để phục vụ dự án nâng cấp lớn. Dự kiến hoàn thành và mở cửa trở lại vào 19-12. Các hạng mục thi công gồm sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn, mở rộng sân đỗ và nâng cấp nhà ga nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng những năm gần đây. Theo ACV, tổng mức đầu tư cho ba dự án nâng cấp gần 1.000 tỉ đồng và toàn bộ phần việc sẽ được hoàn thiện đồng bộ, đi vào hoạt động cho dịp khai thác cuối năm. Sân bay Vinh đi vào hoạt động từ cuối năm 2003, thiết kế công suất 2,75 triệu khách/năm, mỗi ngày có 21-26 chuyến bay đi, đến. Tháng 7-2023, sân bay từng phải dừng hoạt động gần 16 giờ do sự cố hư hỏng đường băng.

Tác giả: Công Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ