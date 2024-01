Quan lộ của ông Trần Văn Hiệp: Từ cán bộ Tỉnh đoàn, đến ghế Chủ tịch Lâm Đồng

Ngày 2/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan - vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ông Trần Văn Hiệp được xác định đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội “Nhận hối lộ”.

Ông Trần Văn Hiệp sinh năm 1965, quê quán ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Ông Hiệp tốt nghiệp trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn và có bằng cao cấp lý luận chính trị.

Theo tìm hiểu, năm 1987, ông Trần Văn Hiệp bắt đầu sự nghiệp với vai trò là cán bộ Tỉnh đoàn Lâm Đồng và được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lâm Đồng vào năm 1992.

Đến năm 2001, ông Hiệp được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, rồi trở thành Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng trước khi được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII vào năm 2004.

Năm 2008, ông Trần Văn Hiệp được điều động giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Lâm. Tháng 5/2014, ông được điều động về Tỉnh ủy, đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Hiệp được bầu giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Văn hóa xã hội của HĐND tỉnh Lâm Đồng. Đến tháng 9/2019, ông Trần Văn Hiệp được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đến tháng 11/2020, tại kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, với số phiếu bầu đạt 97,01%, ông Trần Văn Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 1/7/2021, ông Trần Văn Hiệp tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp 12 HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào đầu tháng 12/2023, ông Trần Văn Hiệp khẳng định: "Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ không liên quan, không dính líu và không có sân sau sân trước gì liên quan tới xây dựng cơ bản; không bao che, không bảo kê...".

Đến ngày 28/12/2023, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số năm 2023 tổ chức phiên họp trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định tham dự phiên họp trực tuyến thay cho ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh. Lý do là ông Hiệp đang đi công tác tại TP. Hà Nội.

Tác giả: Ái Nhi

Nguồn tin: vietnamfinance.vn