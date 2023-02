Phát tán ảnh nhạy cảm của người khác, người đàn ông "bay" hơn 7 triệu đồng

Ngày 24-2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính ông P.H.N. (ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Lý do, người này có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Công an làm việc với ông L.



Theo công an, ông N. đã sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh nhạy cảm của ông N.T.G, (ngụ tỉnh Cà Mau) rồi đăng lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của người này.

Làm việc với công an, ông N. đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời gỡ bỏ bài viết, xóa toàn bộ video, hình ảnh có liên quan đến sự việc, cam kết không tái phạm.

Với hành vi nói trên, ông N. bị Công an tỉnh Bình Dương xử phạt hành 7,5 triệu đồng.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động