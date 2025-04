Phát hiện con rắn đen to đùng cuộn tròn bên cạnh giường, liên tục thở phì phò, người dân ở Quảng Trị kinh hãi quay lại clip

Những ngày gần đây, dhời tiết ấm dần là điều kiện để những con rắn tìm chỗ trú ẩn, "ghé thăm" nhà dân khiến không ít gia chủ được phen hốt hoảng.

Mới đây, một đoạn video đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc rùng mình khi một con rắn đen to lớn, nặng hàng kg, bất ngờ xuất hiện và cuộn tròn ngay bên cạnh giường ngủ trong một căn phòng.

Con rắn có thân hình to, dài, da màu đen bóng loáng, nằm bất động – nó vẫn thở phì phò, thỉnh thoảng nhúc nhích nhẹ khiến ai nhìn thấy cũng "lạnh sống lưng". Đặc biệt, vị trí nó xuất hiện lại là ngay sát nơi con người thường xuyên qua lại và nghỉ ngơi, điều đó càng khiến người xem không khỏi ám ảnh.

Theo chia sẻ của người đăng tải clip cho biết, chủ nhân căn phòng sau khi nghe thấy tiếng động nhỏ lạ tai. Khi kiểm tra xung quanh đã phát hiện ""vị khách không mời" này đang nằm ngay sát mép giường.

Không biết sau đó, con rắn này đã được gia chủ xử lý ra sao nhưng ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng.

"Nhìn nó thở thôi mà tim muốn rớt ra ngoài... Từ nay về kiểm tra gầm giường, cửa sổ 3 lần trước khi ngủ!", tài khoản D.L.P chia sẻ.

"Tưởng chỉ có trong phim, ai ngờ ngoài đời cũng có cảnh này… Mọi người nhớ giữ nhà cửa sạch sẽ, bịt kín các khe hở chứ đùa thế này là không ổn chút nào.", một dân mạng lên tiếng nhắc nhở.

Bên cạnh đó, không ít người cũng đưa ra giả thiết về nguyên nhân con rắn xuất hiện có thể do thời tiết thay đổi, mùa sinh sản hoặc khu vực xung quanh có nhiều bụi rậm, cống rãnh là môi trường lý tưởng cho rắn trú ngụ.

Vụ việc là lời cảnh báo cho tất cả mọi người, đặc biệt là ở những khu vực gần thiên nhiên, cần chú ý kiểm tra nhà cửa thường xuyên, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn