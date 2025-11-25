'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae của 'Gia đình là số một' qua đời ở tuổi 91

Trước khi qua đời, Lee Soon Jae là diễn viên cao tuổi nhất vẫn còn hoạt động nghệ thuật ở Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Theo Korea JoongAng Daily, công ty quản lý SG Way Entertainment cho biết diễn viên Lee Soon Jae mất vào sáng 25-11 và nhà tang lễ vẫn chưa được quyết định.

Sinh năm 1934 tại Hoeryong, tỉnh Hamgyong Bắc (nay thuộc Triều Tiên), Lee Soon Jae cùng ông bà chuyển vào Seoul sống từ năm 4 tuổi. Ông tốt nghiệp Trường trung học Seoul và học triết học tại Đại học Quốc gia Seoul.

Ông ra mắt công chúng vào năm 1960 trong lớp diễn viên khóa đầu tiên của Đài KBS. Trước khi qua đời, ông là diễn viên cao tuổi nhất Hàn Quốc vẫn còn hoạt động nghệ thuật.

Diễn viên Lee Soon Jae gần 70 năm đi cùng nghệ thuật

Trong những thập niên 1970-1980, ông giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên phát thanh truyền hình Hàn Quốc suốt 3 nhiệm kỳ.

Năm 1992, ông trúng cử Quốc hội khóa 14, đại diện khu Jungnang (Seoul) với tư cách ứng cử viên Đảng Dân chủ tự do thời đó, đồng thời đảm nhiệm vai trò phó phát ngôn viên đảng và thư ký Liên minh Nghị sĩ Hàn - Nhật.

Diễn viên Lee Soon Jae được gọi là "ông nội quốc dân" của màn ảnh Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP



Dù nổi tiếng nhất với các vai diễn trong phim truyền hình dài tập, Lee Soon Jae cũng hoạt động rất tích cực ở sân khấu kịch.

Tháng 10-2024, ông buộc phải rút khỏi vở diễn Waiting for Godot vì lý do sức khỏe.

Tháng 1-2025, ông xuất hiện nhận Giải Daesang tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2024, trở thành người cao tuổi nhất từng nhận giải này.

Tuy nhiên đến tháng 4 năm nay, ông đã vắng mặt tại Lễ trao giải của Hiệp hội Đạo diễn và Nhà sản xuất Hàn Quốc vì lý do sức khỏe. Đại diện công ty đã thay mặt nhận giải và cho biết tình trạng sức khỏe của ông không tốt.

Nghi vấn về sức khỏe suy giảm của ông càng tăng lên sau phát ngôn của diễn viên đàn em Park Geun Hyung.

Ngày 19-8, tại buổi họp báo vở kịch Waiting for Godot, Park Geun Hyung chia sẻ: "Tôi nhiều lần muốn đến thăm nhưng nghe nói ông ấy không muốn gặp, nên tôi chưa gặp trực tiếp được. Qua người khác, tôi nghe tin ông ấy không khỏe lắm".

Theo Yonhap, Lee Soon Jae là một trong những diễn viên được yêu mến nhất ở Hàn Quốc và có sự nghiệp kéo dài gần 70 năm trên sân khấu kịch, phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc. Ông được các thế hệ khán giả yêu quý qua vô số vai diễn từ chính kịch, sitcom đến phim cổ trang. Suốt sự nghiệp, ông tham gia đến 140 bộ phim truyền hình, trong đó nổi bật nhất là phim What on Earth is Love (1991-1992) từng đạt rating kỷ lục 65%. Ở tuổi 70, ông tiếp tục chinh phục khán giả trẻ qua hai sitcom ăn khách High Kick! (Gia đình là số 1, 2006) và High Kick Through the Roof (Gia đình là số 1 - phần 2, 2009). Ông còn gây sốt với chương trình thực tế Grandpas Over Flowers (2013) và nhiều vở kịch, từng đảm nhận vai chính trong vở King Lear của Shakespeare (2021).

