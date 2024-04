Nữ sinh bị đánh hội đồng trong khu nội trú: Có dấu hiệu hình sự

Ngày 2-4, Huyện ủy Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã có báo cáo vụ việc nữ sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường huyện Đăk Glei bị đánh hội đồng.

Theo đó, do mâu thuẫn qua tin nhắn trên mạng xã hội, chiều 27-3, nhóm 4 nữ sinh gồm Phan Thị Thanh H. ; Y L. (cùng học sinh Trường THCS Đăk Pek); Y Lương Kiều Tr. và Y Ánh H. (cùng học sinh trường THPT DTNT huyện Đăk Glei) đến Ký túc xá tìm Y M.T, học sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện , trú tại thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, 3 nữ sinh gồm Phan Thị Thanh H., Y Lương Kiều Tr. và Y Ánh H. đã thay nhau dùng tay tát vào mặt, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu em Y M.T và bắt nữ sinh này quỳ, xin lỗi. Riêng nữ sinh Y L. không đánh, dùng máy điện thoại quay video ghi lại sự việc trên. Sau đó, video được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo Huyện ủy Đăk Glei, Công an huyện Đăk Glei đã triệu tập các học sinh có liên quan lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phân tích cho các em hiểu việc làm, hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Qua giám định, nữ sinh Y M.T không bị thương tích (tỷ lệ thương tích 0%), hiện tại sức khỏe và tinh thần ổn định có thể đến trường học tập trong thời gian tới.

Tuy nhiên, công an xác định hành vi của 4 học sinh có dấu hiệu của các tội "cố ý gây thương tích" hoặc "làm nhục người khác". Trong đó, có một trường hợp trên 16 tuổi và 3 trường hợp dưới 16 tuổi. Công an huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Về phía các đơn vị trường học có học sinh vi phạm đã thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý theo nội quy, quy chế của nhà trường, đồng thời cảnh cáo trước toàn trường về hành vi vi phạm của các học sinh để làm gương.

