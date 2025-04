Nụ hôn vội của chiến sĩ diễu binh hút triệu view trên mạng xã hội

Your browser does not support the video tag.

Gặp lại sau vài tháng xa cách, Vĩnh Thanh hôn vội bạn gái Anh Thi trước khi cùng đơn vị trở về doanh trại sau buổi hợp luyện tối 22/4.

Chiều 22/4, ngay sau khi tan làm, Nguyễn Thái Anh Thi (sinh năm 2001) cùng một người bạn tới trung tâm quận 1, TP.HCM để theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cô cũng hy vọng có thể gặp được bạn trai cô, trung uý Võ Vĩnh Thanh (sinh năm 2001), thuộc tổ quân kỳ khối đứng Phòng không Không quân. Tuy nhiên vì tới muộn, cô không kịp đến lúc bạn trai và đồng đội xuống xe tập trung ở trước Nhà Thờ Đức Bà.

"Lúc đó, tôi tiếc lắm, tôi và bạn trai đều nghĩ hôm ấy không có cơ hội gặp được nhau", Thi kể với Tri Thức - Znews.

Sau khi buổi tổng hợp luyện kết thúc, cặp đôi tranh thủ gọi điện thoại cho nhau, Anh Thi vẫn lưu luyến nán lại, chưa muốn về. Bất ngờ, Vĩnh Thanh nói: "Xe anh đang khi qua khu Bến Bạch Đằng có nhiều khẩu pháo này, có phải là nơi em đứng không?".

Anh Thi hốt hoảng, vẫn giữ cuộc gọi với đầu dây bên kia, nói: "Đâu, anh đi xe số mấy? Để em tìm".

Giữa dòng người ken đặc sau buổi hợp luyện, chiếc xe chở Vĩnh Thanh và đồng đội di chuyển rất chậm. Sau một hồi tìm kiếm, Anh Thi cũng tìm thấy bạn trai, vỡ oà. Cả hai tranh thủ nắm tay, nam trung uý nhoài người hôn lên trán bạn gái giữa tiếng hò reo của người dân xung quanh.

Giữa lúc cả hai vẫn lưu luyến không muốn buông tay, phía sau Thi, người bạn đi chung hét lớn: "Hôn đi, hôn đi". Chỉ chờ có vậy, Thi và Thanh cùng nhào đến, trao vội nụ hôn môi trước khi phải tạm biệt.

"Khi đó, chúng tôi vui lắm vì gặp được nhau sau bao ngày xa cách. Thực sự cảm xúc, tôi đã không kìm được nước mắt", cô gái sinh năm 2001 bày tỏ. Khoảnh khắc của cặp đôi được người bạn ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, hút tới 2,6 triệu lượt xem.

... Thanh và Thi hẹn hò khoảng 3 năm nay.

Vĩnh Thanh tốt nghiệp Học viện Phòng không - Không quân và hiện công tác tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Từ cuối năm 2024, anh nhận nhiệm vụ tập trung để tham gia luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chia sẻ về mối tình với chàng trung uý, Anh Thi cho biết cả hai hẹn hò khoảng 3 năm nay, do một người bạn thân của Thanh kết nối. Do đặc thù nghề nghiệp của Thanh và sự kiện diễu binh lần này, cặp đôi đã vài tháng không gặp mặt.

Anh Thi dự định cắm trại từ tối 29/4 để có view đẹp xem diễu binh.



Dù vậy, Vĩnh Thanh luôn cố gắng quan tâm bạn gái, tranh thủ hỏi han cô vào cuối ngày, khi được nghỉ ngơi. Đổi lại, Anh Thi cũng thường xuyên động viên, cổ vũ bạn trai hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Lúc biết tin anh được chọn tham gia diễu binh, tôi vui và tự hào lắm. Trước khi anh đi, tôi đã chuẩn bị cho anh thuốc men, đồ dưỡng da, kem chống nắng. Nhưng mỗi lần gọi video, thấy nước da anh lại đen đi vài phần, tôi vừa buồn cười vừa thấy thương", Thi kể.

Vì thời tiết nhiều ngày qua nắng gắt, Vĩnh Thanh từng vài lần ngất xỉu trong lúc luyện tập. Dù vậy anh giấu bạn gái vì sợ cô lo, mãi sau khi khoẻ mới kể lại.

"Anh tâm sự với tôi rằng dù vất vả, anh và đồng đội đều cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia sự kiện lần này và sẽ cố gắng làm thật tốt cho đến ngày cuối cùng", Thi cho biết.

Nhờ khoảnh khắc hôn bạn trai lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo công ty Anh Thi làm việc biết người yêu cô tham gia diễu binh nên tạo điều kiện để cô được nghỉ làm sớm từ ngày 29/4. Để ủng hộ bạn trai và chào mừng ngày đại lễ của dân tộc, cô dự định cùng một số người bạn cắm trại từ tối 29/4 gần cung đường diễu binh, diễu hành để có tầm nhìn đẹp nhất.

"Hy vọng vào sáng 30/4, tôi có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bạn trai trong hàng ngũ diễu binh", Thi hào hứng.

