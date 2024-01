Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 8 người thiệt mạng

Tân Hoa xã hôm nay (13/1) dẫn thông báo của nhà chức trách Trung Quốc xác nhận, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 8 người khác mất tích sau vụ nổ xảy ra bên trong mỏ khai thác than Pingdingshan Tianan gần thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc.

Có đến 425 người làm việc bên trong mỏ than vào thời điểm tiếng nổ vang lên chiều 12/1 (giờ địa phương), nhưng 380 người đã được giải cứu an toàn.

Ngoài các nạn nhân thiệt mạng hoặc mất tích, nhà chức trách đã liên lạc được với những người kẹt trong mỏ than và đang tìm cách đưa họ ra ngoài.

Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Tân Hoa xã cho biết, người phụ trách mỏ than đã bị cảnh sát tạm giữ.

Theo CCTV, tháng 12/2023, một vụ tai nạn khác đã xảy ra ở một mỏ than tại tỉnh Hắc Long Giang phía Đông Bắc Trung Quốc, khiến 12 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ việc này được xác định là do xe goòng chở than tuột cáp khi đang vận chuyển, rồi lao vào các công nhân đang làm việc.



