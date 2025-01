Nhìn trộm người phụ nữ tắm, gã biến thái rơi từ mái nhà xuống đất

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông đã đột nhập vào nhà của Siriluk, 40 tuổi, ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan. Hắn ta được cho là đã trèo lên cây để theo dõi khi cô đang tắm.

Siriluk cho biết cô đã hét lên cầu cứu khi nhìn thấy tên biến thái đang nhìn cô qua cửa sổ mở. Sau đó, hắn ta cố gắng chạy qua mái nhà để trốn thoát nhưng sau đó đã rơi xuống gara đậu xe.

Tên biến thái rơi từ trên mái nhà xuống đất.



Cảnh quay ghi lại cho thấy, người đàn ông rơi từ trần nhà xuống đất. Hắn ta loạng choạng bỏ chạy ngay khi Siriluk xuất hiện và đuổi theo hắn bằng một chiếc xẻng nhỏ.

Nghi phạm đã trốn thoát bằng xe máy. Các cảnh sát đã phát hiện ra dấu vết máu và nghi ngờ hắn ta bị thương nhẹ ở đầu khi ngã xuống đất.

Phát biểu với giới truyền thông, Siriluk cho biết: "Tôi muốn những gì đã xảy ra với mình là lời cảnh báo cho mọi người hãy cẩn thận.

Tôi hy vọng các nhà chức trách sẽ theo dõi vụ án này. Tôi may mắn vì nghi phạm vẫn chưa cố gắng làm hại tôi".

Người phụ nữ đã nộp đơn trình báo cảnh sát. Cô cho biết nghi phạm đã bị bắt nhưng sau đó được tại ngoại.

