Nhà khởi nghiệp trẻ 'Thuận Cà Mèn' đột ngột qua đời

Chiều 2-11, Nguyễn Đức Nhật Thuận - nhà khởi nghiệp trẻ, người sáng lập thương hiệu "Cà Mèn" - được gia đình xác nhận đã đột ngột qua đời ở tuổi 34 tại nhà riêng ở TP.HCM.

Thuận là nhà khởi nghiệp trẻ được nhiều người biết đến những năm gần đây. Từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ khi bước vào đại học, Thuận cũng nhiều lần xuất hiện trên báo với những câu chuyện truyền cảm hứng khởi nghiệp cho giới trẻ.

Sau khi khởi nghiệp thành công, Thuận tham gia Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị tại TP.HCM và là thành viên có nhiều đóng góp cho câu lạc bộ trong việc hỗ trợ học bổng Tiếp sức đến trường cho các thế hệ tân sinh viên nghèo của quê hương Quảng Trị nhiều năm qua.

Cảm hứng của chàng trai đến từ hành trình khởi nghiệp gian nan nhưng không kém phần thú vị. Từ một nhân viên logistics, Thuận rẽ ngang qua con đường khởi nghiệp kinh doanh bằng việc đưa các món ăn đặc trưng của quê hương Quảng Trị vào TP.HCM.

Sau đó, Thuận bắt đầu hành trình "mang Quảng Trị đi muôn phương" khi lần đầu tiên đóng gói món cháo bột cá lóc - đặc sản Quảng Trị - xuất khẩu chính ngạch đi các thị trường lớn như Mỹ, Úc, Canada, Singapore…

Những gói cháo bột cá lóc, bún lươn xào nghệ, miến lươn của thương hiệu này đã được bày bán trên kệ của gần 1.000 siêu thị trên toàn nước Mỹ.

Cuối tháng 10 vừa qua, thương hiệu Cà Mèn của Thuận vừa được Trung ương Đoàn trao giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2025.

Trước đó, thời điểm năm 2021 khi dịch COVID-19 hoành hành, Thuận cũng lập bếp yêu thương Cà Mèn với 700 - 800 phần cơm yêu thương mỗi ngày trao tặng đến các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly có nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp TP.HCM.

