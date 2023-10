Người phụ nữ tụt hẳn tử cung ra bên ngoài suốt 30 năm, bác sĩ hỏi "quan hệ kiểu gì", câu trả lời gây sửng sốt

Phụ nữ trẻ ngày nay đã có sự quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe sinh sản, phụ khoa nhưng thế hệ các bà, các mẹ ngày xưa do ảnh hưởng của quan niệm xã hội cũ, vẫn còn khá thờ ơ với những vấn đề sức khỏe của bản thân.

Bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng người Đài Loan, Zheng Chengjie gần đây đã chia sẻ trong chương trình y tế "Doctor is Hot" về một trường hợp như vậy. Theo chia sẻ của bác sĩ, con dâu của một bà cụ 70 tuổi phát hiện mẹ chồng thường "đi như vịt" với 2 chân dang rộng trong suốt vài tháng. Khi giặt quần áo cho mẹ chồng, con dâu còn phát hiện quần lót của mẹ nhiều lần dính máu nên đã rất lo lắng và ra sức thuyết phục mẹ đi khám.

Con dâu phát hiện đồ lót mẹ chồng dính máu nên thuyết phục mẹ đi khám. (Ảnh minh họa)

Khi bà cụ tới khám và nằm trên bàn khám nội trong tư thế dạng hai chân ra, bác sĩ Zheng Chengjie kinh hãi đến mức hét lên: "Toàn bộ mọi thứ đều rơi ra ngoài!" Hóa ra, cả tử cung và bàng quang của nữ bệnh nhân đã bị sa trễ nghiêm trọng, rơi ra khỏi cơ thể trông giống như một khối u khổng lồ.

Sau đó, nữ bệnh nhân cũng tiết lộ rằng bà đã có cảm giác phần dưới cơ thể trễ xuống suốt 30 năm nhưng nghĩ không sao nên không đi khám. Điều này đã khiến bác sĩ Zheng Chengjie rất bất ngờ và ngại ngùng hỏi bà một câu: "Vậy bà đã quan hệ tình dục với chồng thế nào trong tình trạng này?" Người phụ nữ thản nhiên trả lời: "Chồng tôi chỉ dùng tay đẩy vào trong thôi". Câu nói này càng khiến bác sĩ ngỡ ngàng hơn.

Bác sĩ bất ngờ khi người phụ nữ bị sa trễ tử cung nghiêm trọng suốt nhiều năm mà vẫn quan hệ tình dục được.

Trước trường hợp đặc biệt này, bác sĩ Zheng Chengjie cho biết ngày nay rất hiếm khi xảy ra nhưng phụ nữ ở thế hệ trước sau khi sinh con đã phải ra đồng làm việc vất vả, không giữ gìn được cơ thể nên dễ gây sa trễ tử cung.

Bác sĩ cũng cho biết với trường hợp của nữ bệnh nhân do đã sa trễ nặng tới mức rơi cả ra ngoài nên dù có đẩy vào thì khi bệnh nhân đứng dậy, nội tạng bên trong vẫn sa xuống. Hơn nữa không chỉ tử cung mà cả bàng quang cũng bị kéo ra ngoài, khiến bà không chỉ đi tiểu thường xuyên mà còn gây viêm nhiễm phía dưới liên tục do bị dính nước tiểu.

Bác sĩ Zheng Chengjie cũng khen ngợi con dâu thông minh, nhận thấy mẹ chồng có biểu hiện bất thường và khuyên bà đi khám và điều trị trước khi tình trạng thêm nghiêm trọng hơn.

Điều gì dẫn đến sa tử cung?

...

Bác sĩ Zheng Chengjie giải thích nguyên nhân đầu tiên là áp lực lên tử cung do quá trình mang thai, sinh nở, táo bón, ho kéo dài và nâng vật nặng trong thời gian dài, trong số đó, áp lực lên tử cung cao nhất là khi mang thai và sinh nở. Khi phụ nữ sinh con, các dây chằng hai bên tử cung bị căng khiến tử cung to ra, dù sau khi sinh các dây chằng sẽ co lại nhưng khó co lại đến 100%. Ở một số người, các dây chằng tiếp tục dài ra và rút ngắn lại, cuối cùng dẫn đến tình trạng suy giảm độ đàn hồi, khiến dây chằng tử cung hai bên giãn ra và không bao giờ quay trở lại.

Nguyên nhân thứ hai là do tuổi tác, phụ nữ ở độ tuổi 40-50 thiếu hormone nên dây chằng hai bên tử cung lỏng lẻo, không thể treo tử cung. Ngoài ra, độ đàn hồi của mô da do trọng lực và lão hóa khiến tử cung bị co rút, dễ bị sa sút. Mặc dù bổ sung estrogen có thể cải thiện tình trạng này nhưng hiệu quả rất hạn chế.

Phụ nữ sau sinh không chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, lao động vất vả sớm cẩn thận bị sa trễ tử cung. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Zheng Chengjie cho biết sa tử cung có thể được chia thành bốn cấp độ, bao gồm:

- Cấp độ 1: Là cấp độ nhẹ nhất, tử cung tuy có hiện tượng sa xuống, nhưng vẫn còn nằm trong ống âm đạo.

- Cấp độ 2: Là tình trạng tử cung bị dịch chuyển xuống gần đến lỗ âm đạo hoặc thập thò cách cửa âm đạo 1cm trở vào trong

- Cấp độ 3: Tử cung trượt xuống và nhô ra ngoài âm đạo phần lớn

- Cấp độ 4: Toàn bộ tử cung rơi ra khỏi cơ thể.

Bác sĩ Zheng Chengjie cho biết việc tập luyện phục hồi chức năng không hữu ích lắm đối với tình trạng sa tử cung độ 3 và 4. Các lựa chọn duy nhất là treo tử cung trở lại bằng phẫu thuật âm đạo hoặc nội soi, hoặc cắt bỏ tử cung bằng phẫu thuật. Thông thường phụ nữ tiền mãn kinh sẽ chọn cách treo lại, phụ nữ sau mãn kinh vì không còn nhu cầu sinh con và để tránh tái phát nên nên chọn cắt bỏ tử cung ở độ tuổi 50 hoặc 60.

Tác giả: HOÀNG THÙY

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn