Người mẫu An Tây bị điều tra vì nghi liên quan đến ma túy

Theo Vietnamnet, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM vẫn đang tạm giữ người mẫu, diễn viên Andrea Aybar, tên Việt là An Tây hay Nguyễn Thị An (29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) cùng một số người để điều tra vì liên quan đến tiệc ma túy.

Người mẫu Andrea Aybar (Ảnh: Mạng xã hội).



Hai hôm trước, cảnh sát kiểm tra căn hộ tại chung cư ở TP.Thủ Đức phát hiện Andrea Aybar cùng một số người khác có biểu hiệu sử dụng ma túy. Nhà chức trách đã đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thông tin thêm trên Dân Trí.

Andrea Aybar mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ. Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Cô đã tham gia vào nhiều dự án người mẫu và chương trình truyền hình, đồng thời cũng xuất hiện trong một số bộ phim và MV ca nhạc tại Việt Nam.

Andrea gây ấn tượng với khán giả Việt Nam không chỉ nhờ ngoại hình mà còn vì khả năng nói tiếng Việt lưu loát và sự hòa nhập vào văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, Công an quận Tân Bình, TP.HCM, cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác nghi dính líu đến ma túy.

Các vụ việc trên đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

