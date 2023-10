Ngăn chặn “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” ở Hà Tĩnh

Trên địa bàn Hà Tĩnh, “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" xuất hiện lần đầu tiên từ tháng 5/2016, bắt nguồn từ một nhóm người ở các tỉnh phía Bắc do Thiều Văn Hoan (SN 1986, trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) làm trưởng nhóm vào thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau với vỏ bọc là nhân viên tiếp thị, kinh doanh để thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia.

Một số đối tượng và tài liệu liên quan đến “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” trên địa bàn Hà Tĩnh bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.



Ban đầu các đối tượng tiếp xúc, gặp gỡ một số người dân, tuyên truyền về “lễ vượt qua” với nội dung “sắp đến ngày tận thế, Đức Chúa trời thương xót cho loài người nên mới đi tìm con cái để cứu rỗi, ai may mắn sẽ được Đức Chúa trời cứu, ai không nghe theo sẽ bị hủy diệt, ai muốn được cứu thì đến để làm lễ vượt qua”.

Để thực hiện hành vi tuyên truyền, các đối tượng cóp nhặt, chắp vá một số nội dung trong Kinh thánh và sử dụng các tài liệu không rõ nguồn gốc như “Nguyệt san Êlôhist”, “Bài ca mới”, “Giáo huấn của mẹ”… Từ đó đến nay, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 13 vụ với 84 lượt đối tượng tuyên truyền về Hội thánh, thu giữ hơn 170 tài liệu liên quan, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng. Cùng với đó, đã phát hiện, ngăn chặn 55 người theo “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ”, trong đó có 38 trường hợp là người trên địa bàn, số còn lại là người ở các tỉnh phía Bắc vào truyền đạo.

Sau một thời gian lén lút hoạt động, trước sự đấu tranh, truy quét quyết liệt của cơ quan chức năng, hoạt động của tổ chức tà đạo này đã lắng xuống. Tuy nhiên, gần đây tại một số địa phương trong cả nước như Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Thanh Hóa… “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” hoạt động trở lại với nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi hơn, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT, gây nhiều hệ lụy cho người tham gia và gia đình những người có người thân mù quáng tin theo. Hà Tĩnh cũng là một trong những địa bàn có nguy cơ tà đạo này xuất hiện trở lại nếu như không có các biện pháp cảnh báo, ngăn chặn kịp thời. Qua các vụ việc phát hiện tại một số địa phương như Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh trước đây cho thấy, hoạt động của tổ chức này xuất hiện với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng theo tổ chức này đã núp dưới mác là người bán hàng, nhà kinh doanh, buôn bán, người bán hàng rong về các thôn, xóm truyền đạo, phát tờ rơi, tài liệu vận động người dân tham gia Hội thánh để được an nhàn trong cuộc sống và quyên góp tiền bất hợp pháp. Mặc dù lực lượng Công an và chính quyền địa phương các cấp đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động cũng như quyết liệt đấu tranh, xử lý, nhưng hoạt động của hội thánh này vẫn âm ỉ, với hình thức, thủ đoạn tinh vi hơn và có dấu hiệu bùng phát trở lại nếu không có biện pháp quản lý phù hợp.

Thực hiện Văn bản số 5254/BNV-TGCP ngày 15/9/2023 của Bộ Nội vụ, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật của “Hội Thánh của Đức Chúa trời mẹ”, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương các cấp và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và cơ quan chức năng về công tác đấu tranh, ngăn chặn đối với hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ”. Trong đó, tập trung tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” tại địa bàn. Nếu phát hiện phải kịp thời giải tán, không để tổ chức này phục hồi, hình thành các tụ điểm hoạt động mới; không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức. Tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tích cực tham gia phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật của “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ”. Hà Tĩnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tôn giáo trái phép.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng giao trách nhiệm cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện nắm chắc tình hình, đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật của “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham gia giải quyết các vụ việc có liên quan đến hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” trên địa bàn. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, giáo viên, người lao động, học sinh trong toàn ngành nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” để cảnh giác, không bị dụ dỗ, lôi kéo. Kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu cán bộ, công chức, giáo viên, người lao động, học sinh vi phạm.



