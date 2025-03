Miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh "lạ thường" giữa tháng 3

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc, miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường. Trong ngày 8/3, khu vực này trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi Đông Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi cao trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung bộ 13 - 16 độ C; Quảng Bình đến Huế 15 - 18 độ C.

Dự báo thời tiết sau ngày 8/3, miền Bắc ấm dần lên, nhiệt độ 20 - 27 độ C, trời có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Thời tiết này sẽ duy trì từ 8 - 13/3. Sang ngày 14/3, miền Bắc đón thêm không khí lạnh.

Trong đợt không khí lạnh này, ở thủ đô Hà Nội, nền nhiệt giảm khoảng 5 - 6 độ C, duy trì ở mức 19 - 22 độ C. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng nền nhiệt giảm khoảng 6 - 7 độ C, duy trì ở mức 14 - 18 độ C.

Theo dự báo, một đợt không khí lạnh sẽ gây mưa rào và giông cho miền Bắc, Bắc Trung bộ trong 2 ngày 14 - 15/3. Ảnh minh họa.



Cơ quan khí tượng lưu ý, đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rào và giông cho miền Bắc và Bắc Trung bộ trong 2 ngày 14 - 15/3.

Từ nay đến hết tháng 3, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía đông nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 3 ở miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến thấp hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các nơi khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với Lao Động về dự báo thời tiết đáng chú ý sắp tới. Do tác động của không khí lạnh nên trong 3 ngày vừa qua, tình trạng nồm ẩm tạm thời chấm dứt. Đến khoảng ngày 9 - 10/3, không khí lạnh suy yếu, dự báo miền Bắc xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn, nồm ẩm có khả năng quay trở lại.

Theo quy luật hằng năm, không khí lạnh hoạt động mạnh nhất trong ba tháng chính đông (tháng 12, tháng 1 và tháng 2). Năm nay cũng không là ngoại lệ khi rét đậm, rét hại đã xảy ra ở các tỉnh miền Bắc nước ta trong ba tháng vừa qua.

Sang tháng 3 và tháng 4 không khí lạnh hoạt động ở mức trung bình so với mọi năm nên chỉ gây rét đậm, có nơi rét hại ngắn ngày ở khu vực vùng núi Bắc Bộ trong nửa đầu tháng 3.

Từ nửa cuối tháng 3, hoạt động của không khí lạnh tiếp tục suy giảm nên ít có khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc trong thời kỳ này.

Tuy nhiên, trong tháng 3 không khí lạnh biến tính vẫn có khả năng gây ra những ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù ở miền Bắc.

Ngoài ra, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm còn nhấn mạnh về thời điểm không khí lạnh suy yếu, nắng nóng khởi động.

Đáng chú ý nắng nóng trong tuần vừa qua đã xuất hiện ở khu vực Nam Bộ; khu vực Tây Bắc đã xảy ra nắng nóng cục bộ. Giai đoạn nửa cuối tháng 3 ở khu vực Nam Bộ sẽ xảy ra nhiều ngày nắng nóng; còn ở khu vực Tây Bắc, phía tây của miền Trung cũng sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ.

Sang tháng 4 thì có khả năng xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng ở khu vực Tây Bắc, miền Trung.

Đặc biệt, trong tháng 3 - tháng 4, cường độ nắng nóng có khả năng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024. Từ tháng 5/2025, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ lan dần sang phía đông, khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng gia tăng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt từ tháng 6/2025. Từ tháng 6 - 8/2025, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng còn duy trì.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn