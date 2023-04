Máy bay bị xe tải chở đồ ăn đâm trúng vào đuôi ở sân bay

Your browser does not support the video tag.

Vụ va chạm xảy ra và ngày 31/3, tại một sân bay ở Mexico.

Cụ thể, khi các nhân viên mặt đất đang chuẩn bị cho chuyến bay mới, chiếc Airbus A320 do hãng hàng không giá rẻ Viva Aerobus khai thác di chuyển từ sân bay quốc tế Thành phố Mexico đến Sân bay quốc tế Guadalajara đã bị một chiếc xe tải chở đồ ăn tông trúng vào đuôi.

Vụ va chạm khiến phần sau thân máy bay bị hư hại. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Theo các quan chức tại sân bay, do va chạm, chiếc máy bay đã tạm thời ngưng hoạt động và được kiểm tra, sữa chữa ngay tại sân bay Guadalajara.

Hãng Viva Aerobus cho biết: "Một chiếc máy bay khác đã được chỉ định thay thế chiếc máy bay bị hỏng để hành khách có thể hoàn thành chuyến đi càng sớm càng tốt. Chúng tôi rất tiếc vì tình huống này mà một số chuyến bay theo lịch trình đã bị ảnh hưởng".

Được biết, vào đầu tuần này, hãng cũng đã khai trương bảy tuyến bay mới bao gồm hai tuyến quốc tế từ Cancun và Monterrey đến Quito và Bogota.

