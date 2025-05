Đang đi bộ, cô gái bị gã đàn ông bắt cóc và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, Cameron Boxall, 22 tuổi, cố gắng lôi nạn nhân đang đi bộ trên con phố ở Hove, gần Brighton, Anh, vào một chiếc xe bị đánh cắp trước khi lái xe đi.

Cô gái người Anh 20 tuổi hét lên "Không, không, không" liên tục trước khi đá kẻ tấn công khi hắn kéo cô vào ghế sau của chiếc Mini Cooper. Chiếc xe sau đó phóng đi khi chân cô vẫn còn đang thò ra ngoài cửa.

Cô gái cố gắng chống trả tên bắt cóc trên phố.



Cô cố gắng chống trả Boxall, đấm cho đến khi hắn đá cô ra khỏi xe. Sau đó, cô được một người qua đường giúp đỡ, người đã tìm thấy cô trong tình trạng hoảng loạn.

...

Boxall hiện đã bị tuyên án 5 năm tù sau phiên điều trần tại Tòa án Hove Crown vào 9/5 sau khi anh ta thừa nhận hành vi bắt cóc cô gái, ăn cắp ô tô và tàng trữ cần sa, theo BBC.

Anh ta cũng bị ban hành lệnh cấm tiếp xúc vô thời hạn đối với nạn nhân.

Trong một tuyên bố, nạn nhân của Boxall bày tỏ rằng cô cảm thấy mình đã "mất đi sự tự do", đồng thời nói thêm: "Tôi khó có thể hiểu được mức độ bạo lực mà anh ta đã sử dụng đối với tôi và tôi cảm thấy may mắn vì còn sống sót".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn