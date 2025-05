Xe buýt hỏng phanh, lật nghiêng trên đường khiến 12 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt bị lật ở Thành phố Padang Panjang, Tây Sumatra, Indonesia, vào sáng ngày 6/5, chính quyền địa phương cho biết.

Cảnh sát Tây Sumatra cho biết những người bị thương bao gồm 17 nam và sáu nữ, đồng thời cho biết quá trình nhận dạng các nạn nhân vẫn đang được tiến hành.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, chiếc xe buýt chạy qua một ngã tư với tốc độ cao trước khi lật vào lúc 9h15.

Nghe thấy tiếng la hét khi chiếc xe bị lật, người dân xung quanh đã vội vàng chạy đến cứu những hành khách bên trong.

Hiện trường vụ tai nạn.



Cảnh sát đã đến hiện trường, nơi chiếc xe buýt do công ty xe buýt Antar Lintas Sumatera của Indonesia điều hành nằm nghiêng. Giao thông đã được chuyển hướng khi các đội cứu hộ đưa hành khách và tài xế ra ngoài.

...

Thanh tra Indra, Trưởng đơn vị tuần tra giao thông của cảnh sát Padang Panjang, cho biết: "Nguyên nhân nghi ngờ của vụ tai nạn là do phanh bị hỏng khi xe buýt đang xuống dốc ở khu vực Bukit Surungan".

Abdul Malik, Trưởng nhóm tìm kiếm và cứu nạn Padang, cho biết: "Vào lúc 12h trưa, theo thông tin tại hiện trường, 12 người đã thiệt mạng".

Những người sống sót đã được đưa đến Bệnh viện khu vực Padang Panjang, Bệnh viện Yarsi và các trung tâm y tế cộng đồng gần đó để điều trị.

Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng tuyến đường này khét tiếng là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông do địa hình dốc và khúc cua gấp.

Tài xế xe buýt và nhân viên soát vé đều đã bị tạm giữ để thẩm vấn, các nhà chức trách cho biết.

Năm ngoái, một chiếc xe buýt chở 61 học sinh và giáo viên trở về sau chuyến đi gần Jakarta đã đâm vào ô tô và xe máy sau khi phanh bị hỏng. Vụ va chạm khiến 11 học sinh tử vong và nhiều người khác bị thương.

Năm 2023, một chiếc xe buýt du lịch đã đâm vào một biển quảng cáo trên đường cao tốc ở Đông Java, khiến 14 người tử vong và 19 người bị thương.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn