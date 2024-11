Mạng xã hội tràn ngập clip Đàm Vĩnh Hưng bị té ở nhà tỉ phú Mỹ

Your browser does not support the video tag.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip tai nạn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Vụ kiện giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng tỉ phú công nghệ Mỹ Gerard Richard Williams III đang thu hút dư luận cả trong và ngoài nước.

Cụ thể, khi biểu diễn tại nhà tỉ phú Mỹ Gerard Richard Williams III (chồng ca sĩ Bích Tuyền) - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tai nạn. Mảnh vỡ từ vòi phun nước rơi trúng chân khiến anh mất mấy ngón chân.

Theo thông tin trước đó, nam ca sĩ cho rằng chồng ca sĩ Bích Tuyền đã sử dụng một đài phun nước bằng bê tông ngoài trời làm sân khấu, bàn để đồ uống. Đài phun nước rơi xuống, đè lên chân Đàm Vĩnh Hưng, xuyên cả chiếc giày da của nam ca sĩ, khiến mấy ngón chân của anh bị đứt lìa.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nộp đơn kiện lên Tòa Thượng thẩm bang California, Mỹ, tại quận Orange, kiện ông Gerard Richard Williams III (chồng ca sĩ Bích Tuyền).

Trong đơn kiện, nam ca sĩ cho rằng ông Gerard Richard Williams III đã thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc anh bị thương nặng và phải cắt bỏ một số ngón chân. Vụ kiện có mức bồi thường đề nghị lên đến 50 triệu USD.

Hiện phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lẫn vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền đều không lên tiếng về vụ kiện. Tuy nhiên, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng té ngã ở Mỹ. Cư dân mạng xôn xao bàn tán về việc ai là người phải chịu trách nhiệm cho tai nạn này.

Hình ảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn

Trước đó, vào ngày 19-2, trong buổi tiệc Chúc mừng năm mới Tết Giáp Thìn tại dinh thự thuộc sở hữu của ông Gerard Richard Williams III và ca sĩ Bích Tuyền, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gặp sự cố gây chấn thương, khiến buổi tiệc phải dừng ngay sau đó.

Sau sự việc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức nộp đơn kiện lên tòa thượng thẩm bang California (Mỹ) trụ sở tại Orange County kiện ông Gerard Richard Williams III (chồng của ca sĩ Bích Tuyền) để được bồi thường số tiền 50 triệu USD do nam ca sĩ bị thương tật ở chân, gây ảnh hưởng nặng nề đến việc đi lại và sức khỏe.

Theo đơn kiện, nam ca sĩ cho rằng ông Gerard Richard Williams III đã tắc trách trong việc đảm bảo an toàn cho khách mời trong một sự kiện riêng tư ở bang California (Mỹ), bồn phun nước bị sập khiến Đàm Vĩnh Hưng bị thương nặng và phải nhập viện.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và tỉ phú công nghệ

Trao đổi với ca sĩ Bích Tuyền, cô cho biết: "Gần đến cuối bữa tiệc, có một số ca sĩ cũng đã uống quá chén nên có ý tưởng "bung lụa" với những hành động độc và lạ trước khi chấm dứt chương trình. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng theo lời khuyến khích của các ca sĩ đồng nghiệp đã muốn nhảy lên chiếc mâm waterfall của fountain (vòi phun nước) để biểu diễn.

Anh ấy rất hào hứng với hành động của mình dù mọi người cũng ý thức được đây là hành động rất mạo hiểm. Sức nặng của Đàm Vĩnh Hưng khiến bồn phun nước bị đổ, rơi trúng chân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây ra sự cố đáng tiếc".

Tai nạn vòi phun nước bể khiến mảnh vỡ rơi trúng và cắt chân của Đàm Vĩnh Hưng. Máu chảy rất nhiều. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã được hỗ trợ đưa ra khỏi hồ nước và được đưa đến bệnh viện gần nhất - Irvine Hospital Emergency Medical Center để xử lý vết thương.

Ca sĩ Bích Tuyền - vợ tỉ phú công nghệ

Ca sĩ Bích Tuyền cũng chia sẻ thêm, chồng bà là ông Gerard Richard Williams III đã đến bệnh viện để thăm hỏi, hỗ trợ cùng gia đình chăm sóc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như chi trả toàn bộ số tiền viện phí là 100.000 USD. Bên cạnh đó, sau khi nam ca sĩ xuất viện, ông Gerard Richard Williams III còn đưa tiễn nam ca sĩ về Việt Nam. Đồng thời không quên thăm hòi, động viên và hỗ trợ nam ca sĩ sau chấn thương.

Nhận được thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn kiện lên Tòa thượng thẩm bang California (Mỹ), ông Gerard Richard Williams III và vợ là ca sĩ Bích Tuyền không giấu được sự ngạc nhiên và không khỏi đau buồn. Vì cả hai đều xem nhau như anh em một nhà. Theo hai vợ chồng đại gia công nghệ, nam ca sĩ như một người em thân thiết trong gia đình, khi nam ca sĩ thực hiện liveshow tại Việt Nam hai vợ chồng đều có mặt tham dự, cũng như thường mời Đàm Vĩnh Hưng qua Mỹ biểu diễn và giao lưu.

Trước hành động yêu cầu được bồi thường từ phía nam ca sĩ, ông Gerard Richard Williams III giao cho tập đoàn luật sư của mình phụ trách và xử lý. Ông hy vọng vụ việc sẽ được Tòa thượng thẩm bang California (Mỹ) xử lý theo đúng pháp luật. Vì hai vợ chồng không hề cổ vũ hay khuyến khích việc các nghệ sĩ quá khích leo lên đài phun nước bằng bê tông cũng như không trực tiếp là người gây ra sự cố lần này.

Về tình cảm, ông Gerard Richard Williams III nghĩ bản thân đã đối xử rất tốt với người em khi có tai nạn xảy ta và ông mong rằng nam ca sĩ nên suy nghĩ lại về sự việc lần này để tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm nhiều năm của đôi bên.

Vợ chồng tỉ phú công nghệ cho rằng việc bị kiện nằm ngoài tưởng tượng của họ

"Số tiền được yêu cầu bồi thường là quá nhiều và chúng tôi tin rằng dù cho có được xử thắng kiện thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng sẽ không được nhận bồi thường với con số 50 triệu USD lớn như vậy. Tôi không hiểu sao Đàm Vĩnh Hưng lại nghĩ chúng tôi là người chịu trách nhiệm tất cả cho sự việc cố ngông cuồng mạo hiểm tự ý do chính Đàm Vĩnh Hưng đã gây ra, nhưng tôi vẫn mong Đàm Vĩnh Hưng sớm bình phục và rất tiếc khi tai nạn đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng" - ca sĩ Bích Tuyền nói.

Hiện có nguồn tin cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu ông Gerard nếu đưa 15 triệu (hoặc 20 triệu) USD thì sẽ không khởi kiện.

Tuy nhiên, vị tỉ phú cảm thấy số tiền đó là vô lý vì tai nạn xảy ra không phải lỗi của vợ chồng họ. Không đạt được yêu cầu, Đàm Vĩnh Hưng đã đưa đơn ra tòa, với số tiền đòi bồi thường lên đến 50 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng và hiện cả hai phía đều chưa lên tiếng về thông tin này.

