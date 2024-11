Mạng xã hội lan truyền bức ảnh thân mật của Chi Dân và An Tây

Bức ảnh thân thiết của Chi Dân và An Tây lan truyền mạng xã hội nhưng thực tế đây chỉ là cảnh quay trong phim

Tất tần tật những thứ liên quan đến ca sĩ Chi Dân và người mẫu, diễn viên An Tây (Andrea Aybar) được cư dân mạng săn lùng sau tin chấn động cả hai bị công an điều tra vì có dính líu đến ma túy.

Trong diễn biến mới nhất, cư dân mạng tìm thấy bức ảnh thân mật của Chi Dân và An Tây. Bức ảnh này tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý không thua kém bức ảnh Chi Dân chụp hình cùng mẫu xét nghiệm ma túy.

Theo đó, cả hai vui vẻ khoác vai nhau nhảy nhót. Và cư dân mạng đồn đoán cả hai chính là cặp bạn thân cùng tiến trong đời thường. Tuy nhiên, sự thật bức ảnh chỉ là hình ảnh chụp lại khi cả hai tham gia diễn xuất trong một sản phẩm âm nhạc được phát hành vào tháng 8-2022.

Thời điểm đó, cả hai không chỉ nhập vai vui chơi cùng nhóm diễn viên trong MV mà còn thoải mái thể hiện những hành động thân thiết.

Trước khi vướng bê bối, cuộc sống của ca sĩ Chi Dân rất kín tiếng, không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như trước. Cụ thể, Chi Dân từng bị sốc, suy sụp tinh thần sau biến cố mẹ qua đời và chia tay bạn gái vào năm 2021. Thời điểm đó, anh thường chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã, u ám, chênh vênh trong cuộc sống lên mạng xã hội khiến khán giả vô cùng lo lắng.

Ngoài ra, Chi Dân cũng ít xuất hiện trên sân khấu và truyền hình. Các ca khúc mới của anh cũng không tạo được sức hút lớn như những sản phẩm trước đây. Có thể nói, nam ca sĩ dần trở nên mờ nhạt trong một showbiz sôi động và cạnh tranh khốc liệt từng ngày, từng giờ.

Hồi tháng 9-2024, dân tình bắt gặp nam ca sĩ hiếm hoi đến chúc phúc trong đám cưới của diễn viên Anh Đức.

Chi Dân bảnh bao đến dự đám cưới của nghệ sĩ hài Anh Đức



Ngay sau thông tin bị bắt vì nghi sử dụng chất cấm, từ khoá "An Tây" trở thành chủ đề tìm kiếm trên khắp các nền tảng mảng xã hội.

Trước khi bị bắt vì nghi vấn sử dụng ma tuý mới đây, An Tây từng vướng vô số lùm xùm tình ái. Điển hình như năm 2016, một fanpage đã bất ngờ đăng tải thông tin người mẫu An Tây nhận lời "đi khách" với người đàn ông 65 tuổi giá 12.000 USD. Trang này còn cung cấp một số hình ảnh chụp lại đoạn tin nhắn giữa hai người, được cho là của An Tây và người môi giới. Ồn ào này nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Thời điểm đó, An Tây đã lên tiếng khẳng định những thông tin phát tán trên mạng xã hội là bịa đặt, dựng chuyện.

Người mẫu An Tây cũng nhiều lùm xùm đời tư trước khi bị điều tra



Bên cạnh đó, An Tây cũng từng chia sẻ, trong quá khứ, cô nhận được những lời gạ gẫm nhưng đều bỏ ngoài tai. Liên tiếp vướng ồn ào đời tư, An Tây cho biết có thời điểm cô phải uống thuốc ngủ, thậm chí chơi bời để vượt qua những áp lực căng thẳng.

