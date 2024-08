Không nhường ghế, nam thanh niên bị cụ ông đánh chảy máu miệng

Your browser does not support the video tag.

Ngày 7/8, một nam thanh niên đã bị một cụ ông đánh đập trên chuyến tàu điện ngầm số 3 ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc do không nhường ghế.

Trong clip, nam thanh niên đang bị một cụ ông ấn đầu xuống ghế khiến anh không thể cử động. Cụ ông sau đó dùng một tay che miệng, tay còn lại đánh vào mặt và đầu nam thanh niên.

Nam thanh niên bị cụ ông tấn công vì không nhường ghế.



Chứng kiến hành động của cụ ông, nam hành khách ngồi bên cạnh đã đứng dậy rồi rời khỏi ghế.

Dù bị tấn công, anh chàng này không hề phản kháng mà chỉ lấy tay che mặt và nói: "Cháu biết sai rồi. Cháu sẽ nhường chỗ cho ông".

Tuy nhiên, trước sự van xin của nam thanh niên, người đàn ông lớn tuổi vẫn không có ý định dừng lại. Lời xin lỗi của thanh niên này chỉ khiến cụ ông càng trở nên hung hăng hơn.

Theo những người chứng kiến tại hiện trường, cụ ông đã đánh nam thanh niên đến mức chảy máu mũi và miệng. Sau khi được những người xung quanh can ngăn, người đàn ông đã ngừng đánh chàng trai trẻ. Khi tàu điện ngầm đến ga, ông ta nhanh chóng bước xuống khỏi toa.

Một nhân chứng cho hay, chàng trai ngồi xuống chỗ trên tàu điện ngầm trước. Tuy nhiên, người đàn ông lớn tuổi hơn tiến lại, yêu cầu chàng trai nhường chỗ cho mình. Giữa hai người không hề xảy ra tranh cãi nhưng người đàn ông đã tấn công chàng trai.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm về vụ việc. Đa số ý kiến lên án cách hành xử bằng bạo lực của người đàn ông lớn tuổi.

Cơ quan công an thành phố Thanh Đảo cho hay, hiện sự việc đang được cơ quan thụ lý, điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

