Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng, chuyên viên,...

Trong nước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với 4 cán bộ huyện Bù Gia Mập (Bình Phước).