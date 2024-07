Khởi tố, bắt giam Chủ tịch xã, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã

Trong nước

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can nguyên là lãnh đạo xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng.