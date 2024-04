Khó nhận ra hình ảnh mới của Châu Việt Cường

Mới đây, nữ ca sĩ Hà Myo đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh tới biểu diễn văn nghệ trong một chương trình ở trại giam tại Thanh Hóa. Trong clip còn có sự tham gia của Châu Việt Cường – ca sĩ bị tuyên án 13 năm tù.

Nữ ca sĩ Hà Myo chụp ảnh với Châu Việt Cường.

"Một chương trình ý nghĩa, mong mọi người sẽ nhìn nhận mọi thứ tích cực. Ai cũng có những câu chuyện sai lầm trong quá khứ. Sai lầm ấy đã phải đánh đổi bằng quãng thời gian dài cải tạo, đối với nhiều người có thể là cả thanh xuân", Hà Myo chia sẻ đính kèm clip quay lại cảnh Châu Việt Cường tự tin hát ca khúc Bạc trắng tình đời.

Clip Hà Myo chia sẻ về việc Châu Việt Cường tham gia văn nghệ tại trại giam

Chương trình có Hà Myo tham gia mang tên Thắp sáng ước mơ hoàn lương năm 2024 tại trại giam Thanh Lâm. Việc một số nghệ sĩ tới biểu diễn trong trại giam hay trước các phạm nhân không còn là điều xa lạ. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong những ngôi sao thường có các buổi diễn nghệ thuật đáng nhớ tại trại giam.

Hà Myo biểu diễn văn nghệ tại trại giam ở Thanh Hóa

Được biết, Châu Việt Cường đang thụ án tại trại giam Thanh Lâm, Thanh Hoá. Trong video, Cường ca hát, nhún nhảy khuấy động không khí.

Châu Việt Cường lên hát trong chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" năm 2024 tại trại giam Thanh Lâm

Năm 2020, Châu Việt Cường từng sáng tác ca khúc Xin Lỗi Gia Đình, nhờ ca sĩ Lương Gia Huy thể hiện và phát hành MV thay cho lời ăn năn, sám hối. Anh muốn dành tặng mẹ ca khúc này và mong muốn được một lần về thắp cho bà nén nhang.

MV lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của Châu Việt Cường. Đó là hình ảnh về một người cha lầm đường lạc lối sa chân vào vòng lao lý. Nhân vật chính bỏ vợ con thơ và cha mẹ già trong nỗi tuyệt vọng. Dù vậy người vợ vẫn mạnh mẽ vượt lên những áp lực dư luận để sống tốt, chờ ngày chồng mình hoàn lương, trở về bên gia đình.

Nói về lý do thể hiện bài hát do Châu Việt Cường sáng tác, Lương Gia Huy chia sẻ: "Trước đây, tôi và Cường là anh em đồng nghiệp nhưng không may Cường phạm lỗi lầm. Nhưng tôi nghĩ đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Nên hãy cho Cường một cơ hội hoàn lương và làm lại từ đầu. Cường trong đấy rất nhớ gia đình và nhớ cuộc sống đời thường hằng ngày".

Châu Việt Cường nhận án tù vì tội giết người.

Châu Việt Cường từng là một ca sĩ hội chợ nổi tiếng, vì dùng ma túy nên xuất hiện ảo giác, nhét 33 nhánh tỏi vào miệng bạn gái khiến nạn nhân tử vong. Tháng 3/2019, Cường bị xét xử tội giết người, nhận bản án 13 năm tù.

Châu Việt Cường từng là một ca sĩ hội chợ nổi tiếng trước khi vướng vào lao lý.

