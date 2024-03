Khi Tiktok hóa 'phòng thay đồ' online, khoe nội y khiến người xem đỏ mặt

Tiktoker thoải mái thay đồ, lộ nội y trên sóng livestream

2 năm trước, khi mạng xã hội Tiktok bắt đầu phát triển và lan toả mạnh mẽ. Trong đó, sáng tạo nội dung trong lĩnh vực thời trang với nhiều content độc đáo là nền tảng giúp các brands tiếp cận nhiều hơn với giới trẻ, đặc biệt là GenZ.

Nếu thường xuyên theo dõi Tiktok bạn sẽ không còn xa lạ với các video thay đổi quần áo đã từng rất “hot trend”, cực cuốn hút từ nhiều Tiktoker đình đám. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, kết hợp hiệu ứng giật giật trên ứng dụng là bạn có thể biến hình ngay rồi.

Thế nhưng, để thu hút người xem đến với kênh của mình. Nhiều Fashion Content Creator không ngại biến Tiktok thành phòng thay đồ online gây ra nhiều tranh cãi.

Chỉ sau vài giờ đăng tải trên Tiktok, clip nhận được rất nhiều ý kiến và bình luận từ cộng đồng mạng.



Trước đó, một nữ Tiktoker bất ngờ đăng tải một đoạn clip với nội dung Fashion Content Creator nên bớt mặc nội y và thay đồ lại. Nữ tiktoker cho rằng ranh giới giữa việc phản cảm và gợi cảm trước giờ chỉ mỏng như sợi chỉ. “Ông bà mình ngày xưa hay dặn đẹp khoe xấu che nhưng bây giờ các bạn lại lên Tiktok để thay đồ công khai.

Mình chấp nhận quan điểm rằng your body, your choice (cơ thể bản, bạn quyết định) nhưng các bạn đang làm nội dung về thời trang, về phối đồ chứ không phải về body và bản thân. Nếu như các bạn có thể đánh giá tương tác của video thì sẽ thấy được khoảng 15% người quan tâm đến việc bạn mang gì thôi. Còn lại sẽ là your body” – LiLy Thanh Thảo nói.

LiLy đồng ý rằng 3 giây đầu trên Tiktok rất quan trọng nhưng nghĩ rằng Fashion Content Creator có thể sáng tạo nội dung ở 3 giây đầu trở nên bắt mắt và thu hút người xem chứ không phải biến Tiktok thành phòng thay đồ công khai.

Đã là người sáng tạo nội dung thì nên chọn những video mang lại nội dung giá trị ý nghĩa và flex bản thân một cách tinh tế hơn.

Nhiều người cho rằng việc thay đồ trên “tóp tóp” hiện nay là bình thường. Thế nhưng, phần đông người xem lại bày tỏ sự đồng tình với nội dung trong đoạn video như:

Cuối cùng cũng có người nói lên nỗi lòng của mình!

Trông phản cảm thật sự.

Đúng nha! Tui thấy hoài, phải bấm see less luôn.

Tiktok được xem là phòng thay đồ online của các Fashion Content Creator.



Thời gian sau đó, tranh cãi của cộng đồng mạng vẫn diễn ra mỗi ngày với những ý kiến trái chiều, gây thu hút .

Nguyễn Mỹ Kỳ Duyên (18 tuổi) chia sẻ: “Không chỉ có các bạn nữ, nhiều bạn nam cũng flex bản thân theo cách này. Theo mình, các bạn có thể sáng tạo nội dung theo cách này nhưng chỉ để ở chế độ bạn bè hoặc người thân thiết chứ không nên đăng tải một cách công khai như vậy. Nhiều Tiktoker vẫn biết dừng lại ở mức không khiến người xem cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bạn không ngại khoe hết mức có thể để câu view. Với những trường hợp như thế thì mình block hẳn”.

Bạn có thể theo dõi kênh của mẫu ảnh thế hệ GenZ Lê Chi với những phong cách phối đồ cực chất mà vẫn sang ngời ngời.



Đồng tình với quan điểm trên, Thảo Hiền (25 tuổi) cho rằng: “Chỉ cần có kiến thức về thời trang, phối đồ thật phong cách đúng style giới trẻ cần thì sẽ có thật nhiều fan cứng như mình thôi!”.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?

