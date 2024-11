Ít nhất 14 người thiệt mạng do sập mái che nhà ga ở Serbia

Nhà chức trách cho biết, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được hai người phụ nữ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hồi đầu giờ chiều. Tuy nhiên, họ đang trong tình trạng nguy kịch.

Phần mái bị sập tại nhà ga ở Novi Sad hôm 1/11. Ảnh: X/Nexta



Các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương nhưng do hiện trường khá phức tạp do khối lượng lớn bê tông. Bộ trưởng Nội vụ Serbia bày tỏ hi vọng rằng số người chết sẽ tăng đáng kể.

Trong khi đó, Tổng thống Serbia - Aleksandar Vucic cho biết, chưa xác định được danh tính 5 trong số những người đã thiệt mạng đồng thời khẳng định sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm cho thảm họa này.

Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm người đã thắp nến và đặt nến bên ngoài tòa thị chính Novi Sad để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa. Theo truyền thông địa phương, việc tái thiết tòa nhà đã hoàn thành vào mùa hè này, nhưng phần mái bị sập vẫn chưa được đưa vào dự án.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VOV