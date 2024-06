Hoa hậu Ý Nhi ôm chầm lấy bạn trai sau khi diễn xong

Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi được mời trở thành vedette trong show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest mùa All Stars. Đây là lần đầu tiên, người đẹp quê Bình Định được "chọn mặt gửi vàng" cho vị trí quan trọng trên sàn diễn sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Tại sự kiện, Ý Nhi đã mời ba và em gái út và bạn trai Anh Kiệt đến thưởng thức khoảnh khắc mình được tỏa sáng trên đường băng. Trong lúc nàng hậu trình catwalk, bạn trai của cô để lộ ánh mắt si mê, tự hào về bạn gái. Đồng thời, anh chàng còn lấy điện thoại ra để lưu giữ lại những hình ảnh đẹp của Ý Nhi.

Sau khi kết thúc show diễn, Miss World Vietnam 2023 lập tức chạy đến ôm chầm lấy bạn trai với nụ cười hạnh phúc. Ngoài ra, cô còn nhờ nhiếp ảnh chụp cho gia đình mình và Anh Kiệt một bức ảnh chung.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Miss World Vietnam)

Bên dưới video, nhiều khán giả tỏ ra ngưỡng mộ tình yêu bền bỉ, chân thành của cặp đôi Ý Nhi - Anh Kiệt. Đã trải qua nhiều sóng gió trong thời gian qua và buộc yêu xa, tình cảm của cả hai đều không bị lung lay trước dư luận, thậm chí công chúng còn cho rằng Ý Nhi và bạn trai còn cởi mở và hạnh phúc hơn trước. Nói về sự khác biệt của Ý Nhi so với những nàng hậu khác, hiếm có cô gái nào dám công khai mời bạn trai đến tham dự sự kiện có mình tham gia như Miss World Vietnam 2023.

... Ý Nhi và Anh Kiệt vẫn bên nhau dù cặp đôi đã trải qua nhiều sóng gió. Trong thời gian Miss World Vietnam 2023 đi du học, bạn trai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình cô.



Hoa hậu Ý Nhi là cô gái đầu tiên trong lịch sử Việt công khai danh tính bạn trai trong buổi họp báo sau khi đăng quang. Người đẹp quê Bình Định có mối tình 6 năm với Nguyễn Anh Kiệt, sinh viên Đại học Kiến Trúc. Cả hai bên gia đình đều biết cặp đôi hẹn hò và vui vẻ chấp thuận.

Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam từng chia sẻ bạn trai học cùng trường cấp 3. Khi "say nắng" cô bạn, Anh Kiệt bắt đầu tìm cách làm quen và quyết "cưa đổ" đối phương. Sau một thời gian dài, anh chinh phục được trái tim của Ý Nhi.

Tác giả: Mia

Nguồn tin: saostar.vn