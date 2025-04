Hàn Quốc xét xử Tổng thống Yoon Suk Yeol với tội danh “chủ mưu gây nội loạn”

Tòa án Trung ương thủ đô Seoul của Hàn Quốc cho biết, ngày mai 14/4 sẽ tiến hành phiên xét xử đầu tiên đối với Tổng thống vừa bị phế truất Yoon Suk Yeol. Ông Yoon sẽ phải đối mặt với tội danh “chủ mưu gây nội loạn”, liên quan đến lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng được ban bố và thu hồi chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ vào đêm 3/12/2024.

Ông Yoon Suk Yeol rời khỏi Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 11/4. Ảnh: Yonnhap.



Phiên tòa đầu tiên này được tiến hành sau 10 ngày kể từ khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên cáo chấp thuận Nghị quyết luận tội ông Yoon Suk Yeol của Quốc hội.

Tòa án Trung ương thủ đô Seoul cũng cho biết, theo quy định của pháp luật, bị cáo bắt buộc phải ra hầu tòa, nhưng vì lý do an ninh và an toàn cá nhân, ông Yoon Suk Yeol được phép sử dụng bãi đỗ xe ở tầng hầm để đến tòa, đồng thời, Tòa cũng không cho phép giới báo chí quay phim, chụp ảnh trong phòng xét xử trước khi phiên tòa bắt đầu. Do đó, khác với lần xét xử nữ Tổng thống Park Geun Hye, hình ảnh về ông Yoon Suk Yeol, bao gồm cả hình ảnh ngồi ghế bị cáo, có khả năng sẽ không được công bố.

Được biết, kể từ khi Hàn Quốc tiến hành dân chủ hóa đến nay, ông Yoon Suk Yeol là nhân vật thứ 5 đã từng giữ chức vụ tổng thống phải ra trước vành móng ngựa, sau ông Chun Doo Hwan, ông Roh Tae Woo, ông Lee Myung Bak và bà Park Geun Hye.

Theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, tội phạm bị kết án “chủ mưu gây nội loạn” sẽ phải đối mặt với với hình phạt cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân, và với cáo buộc về tội danh này, tổng thống đương nhiệm cũng sẽ là đối tượng điều tra, không phải là ngoại lệ.

