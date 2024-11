Hà Tĩnh: Xúc động Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Nhân ái

Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2024, chiều 14/11, tại huyện Can Lộc, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông huyện và Huyện đoàn Can Lộc tổ chức “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” cấp tỉnh.