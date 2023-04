Hà Tĩnh: Xử phạt 100 triệu đồng đối với Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam

Cụ thể, Đội QLTT số 2 đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) kiểm tra đột xuất đối với Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (Chi nhánh Hà Tĩnh) tại địa chỉ tổ dân phố 4, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại kho chứa Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (Chi nhánh Hà Tĩnh) có số lượng hàng hóa gồm 61 chai LPG, mang nhãn hiệu PetroVietNam, đã qua sử dụng, trên thân chai có dập nổi chữ PVGAS-S.

Lực lượng chức năng kiểm tra Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh



Qua xác minh các thông tin liên quan đến vụ việc, Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (Chi nhánh Hà Tĩnh) về hành vi: Lưu trữ chai LPG không thuộc sở hữu mà không có hợp đồng mua bán chai LPG, hợp đồng thuê chai LPG, hoặc không có thoả thuận về việc trao đổi chai LPG với chủ sở hữu chai LPG.

Cục QLTT Hà Tĩnh đã trình hồ sơ lên UBND tỉnh Hà Tĩnh để ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Ngày 13/4/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (Chi nhánh Hà Tĩnh) số tiền 100 triệu đồng với hành vi vi phạm trên; đồng thời, buộc đơn vị này trả lại hàng hóa là 61 chai LPG mang nhãn hiệu PetroVietNam vi phạm cho công ty chủ sỡ hữu là Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam - Chi nhánh miền Trung.

Trước đó, trong tháng 3/2023, Đội QLTT số 2 đã kiểm tra một cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn quản lý và xử lý vi phạm hành chính 10 triệu đồng với hành vi không ghi tên thương nhân phân phối xăng dầu, cung cấp xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Liên quan đến về quy chuẩn Quốc gia về chai LPG, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 27/2022/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai LPG composite. Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai LPG composite (ký hiệu QCVN 16:2022/BCT) quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, sửa chữa, kiểm định, thử nghiệm, tồn chứa, giao nhận, vận chuyển, lắp đặt và sử dụng chai LPG composite dung tích chứa từ 0,5 L đến 150 L, có mã HS 3923.30.20, 3923.30.90 hoặc 3923.90.90.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, sửa chữa, kiểm định, thử nghiệm, tồn chứa, giao nhận, vận chuyển, lắp đặt, sử dụng chai LPG composite.

Tại Quy chuẩn kỹ thuật nêu rõ quy định về chứng nhận hợp quy, việc chứng nhận hợp quy đối với chai sản xuất trong nước và nhập khẩu được thực hiện theo một trong hai phương thức sau: Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất; Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

