Hà Tĩnh: Quyết liệt kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm trên “cung đường vàng” ven biển

Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường

“Cung đường vàng” ven biển dành cho các phương tiện cơ giới qua Hà Tĩnh, nhất là các phương tiện container, đầu kéo, xe tải, xe khách… chính là tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng. Tuyến đường này dài 120 km, đi qua 6 địa phương của Hà Tĩnh: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

CSGT Công an Hà Tĩnh kiểm tra xe khách lưu thông trên tuyến đường ven biển.



Thời gian từ đầu năm đến nay, đây là tuyến đường đón lưu lượng lớn phương tiện lưu thông Bắc – Nam và ngược lại, nhất là cung đường qua huyện Lộc Hà và Nghi Xuân. Theo ước tính của Công an Hà Tĩnh, lượng xe tải trọng lớn, container tăng đột biến, đến hơn 430% lưu thông trên cung đường này, khiến cho tình hình trật tự giao thông trên tuyến đường ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông. Đã có nhiều vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này.

Trước thực trạng này, trực tiếp Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo nhiều biện pháp, trong đó tăng cường tuần tra, kiểm soát (tải trọng, tốc độ, nồng độ cồn, cơi nới thành thùng…) đối với các phương tiện cơ giới lưu thông trên “cung đường vàng” ven biển qua Hà Tĩnh.

Các phương tiện vận tải được dừng để kiểm tra.



Bắt đầu từ ngày 1/8 đến 15/10, Công an Hà Tĩnh đã ra quân tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và ôtô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn toàn tỉnh, quyết tâm bảo đảm tốt an toàn giao thông và giảm thiểu thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp. “Cung đường vàng” ven biển là tuyến đường trọng tâm tổng kiểm soát trong đợt này.

Trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tại hiện trường.



Vào tối ngày 13/8 vừa qua, PV báo Bảo vệ pháp luật đã ghi nhận tại hiện trường Tổ công tác đặc biệt 256 của Công an Hà Tĩnh làm nhiệm vụ trên “cung đường vàng” ven biển, điểm chốt tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh có mặt chỉ đạo Tổ công tác làm nhiệm vụ.

Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Ghi nhận tại hiện trường, trong 1h đồng hồ đã có hàng chục phương tiện xe container, xe tải, xe khách được dừng để kiểm tra. Trong đó, có nhiều phương tiện có dấu hiệu chở quá tải trọng, quá số hành khách quy định… đã được yêu cầu kiểm tra, xác định vi phạm. Ngoài việc chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng, nồng độ cồn, ma túy… Tổ công tác còn chú trọng kiểm tra giấy phép lái xe và các loại giấy tờ liên quan tới kiểm định phương tiện. Đồng thời, yêu cầu tài xế ký cam kết không vi phạm các quy định khi lưu thông trên tuyến.

Kiểm tra tải trọng các phương tiện có dấu hiệu vi phạm.



Theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong, tuyến Tỉnh lộ 547 (đường ven biển Hà Tĩnh) vừa qua có lượng phương tiện tăng đột biến hơn 430%, đặc biệt là container, xe tải trọng lớn. Việc này phần nào gây áp lực lớn đến hạ tầng qua các khu dân cư, là một trong những nguyên nhân tăng tai nạn giao thông. Công an tỉnh có 2 tổ đặc biệt 238, 256 phối hợp với công an các địa phương tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 để xử lý các vi phạm. Đợt tổng kiểm soát thực hiện 3-5 tháng và sẽ duy trì lâu dài.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong cũng cho biết, việc chấp hành pháp luật về ATGT trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh được đơn vị triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác đặc biệt 256 phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương, bởi đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo ATGT trên địa bàn. Việc phối hợp góp phần giúp cho việc triển khai lực lượng khép kín địa bàn với quan điểm không gây khó dễ cho người dân nhưng cũng tránh trường hợp mua chuộc, bỏ qua lỗi vi phạm.

... Lập biên bản đối với phương tiện và tài xế vi phạm.



Được biết, ngoài chốt kiểm tra ở xã Cẩm Lĩnh, Tổ công tác đặc biệt 256 Công an Hà Tĩnh còn bố trí lực lượng lập chốt kiểm tra tại 2 địa điểm khác với mục tiêu khép kín địa bàn, kiểm tra chặt chẽ các phương tiện, không bỏ sót phương tiện vi phạm.

Liên quan đến kiểm tra, xử lý phương tiện lưu thông trên “cung đường vàng” ven biển đoạn qua Hà Tĩnh này, trước đó Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Phòng CSGT Công an tỉnh ra quân kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên tuyến đường này, tập trung vào tuyến qua huyện Lộc Hà và Nghi Xuân. Sau kiểm tra, đã có báo cáo tổng hợp về UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế.



Trước đó, vào tháng 3/2023, báo Bảo vệ pháp luật đã có tuyến bài “Hà Tĩnh: Cung đường vàng xe khủng long né trạm”, phản ánh về thực trạng rất nhiều xe “khủng long” như container, xe kéo rơ móc, xe tải… khi lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh, đã tìm cách lưu thông trên “cung đường vàng” ven biển để “né” các chốt tuần tra kiểm soát của CSGT về tốc độ, trọng tải trên tuyến QL1A, cũng như “né” được trạm thu phí cầu Bến Thủy để đi ra Bắc.

Rất nhiều xe “khủng long” chở hàng đã tìm cách theo các nhánh đường từ QL1A, xuống “cung đường vàng”’ ven biển để lưu thông, khiến mật độ lưu lượng phương tiện trên tuyến đường này tăng đột biết, tiềm ẩn nhiều quy cơ mất trật tự, an toàn giao thông.

CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quân kiểm tra trên "cung đường vàng" sau khi báo Bảo vệ pháp luật phản ánh.



Sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đi thị sát, kiểm tra trên tuyến đường này.

Quá trình thị sát cũng như ghi nhận thực trạng Báo Bảo vệ pháp luật đã nêu, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp, tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này, chú trọng kiểm tra về tải trọng, tốc độ của phương tiện, cũng như nồng độ cồn các lái xe. Công an các địa phương đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường quân số, đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện vi phạm trên “cung đường vàng”.

Lực lượng CSGT các địa phương trên tuyến đường đi qua tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm.

Công an Hà Tĩnh thống kê trong 7 tháng đầu năm 2023, trên tuyến ven biển Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã kiểm tra 2.833 lượt phương tiện, trong đó có 952 xe container, 797 xe tải, 467 ô tô và 617 mô tô. Phát hiện, lập biên bản 914 trường hợp vi phạm hơn 2 tỷ đồng. Lập biên bản xử lý sau kiểm tra.





