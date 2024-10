Hà Tĩnh: Quốc lộ 1A xuống cấp sau mưa lũ

Your browser does not support the video tag.

Sau cơn bão số 3, số 4 và các đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 9, tháng 10, một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh đã bị bong tróc. Hiện một số vị trí trên mặt đường tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã xuất hiện hằn lún vệt bánh xe, sóng trâu. Tại khu vực ngã tư thị trấn Nghèn mặt đường còn bị biến dạng tạo thành rãnh sâu, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Dù trước đó vị trí này đã được sửa chữa nhưng do lưu lượng phương tiện trọng tải lớn dồn về khu vực ngã tư nên đường thường xuyên bị hằn lún.

Dù chủ đầu tư đã nhiều lần tập trung khắc phục, sửa chữa, nhưng hết đoạn này được khắc phục xong, đoạn khác lại bị hư hỏng do tuyến Quốc lộ 1A đã đến thời kỳ cần đại tu.

Trước mắt, để đảm bảo lưu thông an toàn cho người dân, đơn vị chủ đầu tư đã tiến hành khắc phục 65 điểm hư hỏng trên mặt đường.

Trong đợt trung tu tuyến Quốc lộ 1 lần 2, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 đã tiến hành sửa chữa 115.000 m2 diện tích mặt đường hư hỏng với kinh phí 61,5 tỷ đồng. Đối với các vị trí bị hư hỏng đợt này, đơn vị sẽ tiến hành cào bóc, thảm lại bê tông nhựa với khối lượng khoảng 22.000 m2, kinh phí gần 12 tỷ đồng.

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh dài khoảng 35 km được xây dựng theo hình thức BOT do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 làm chủ đầu tư. Sau gần 15 năm đưa vào khai thác sử dụng nay đã bị xuống cấp, tuy nhiên phải chờ đến năm 2026 dự án này mới có thể tiến hành đại tu.

