Hà Tĩnh: Phương tiện dừng đỗ “bát nháo” ở cổng B Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Video phương tiện vận tải dừng đỗ sai quy định tại cổng B - Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Khi màn đêm buông xuống là lúc xe container, xe đầu kéo nườm nượp tập kết tại cổng B để bốc dỡ hàng hóa. Trong đó, có rất nhiều phương tiện ngang nhiên dừng đỗ trái chiều, chiếm dụng lòng đường, bật đèn pha sáng loáng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Nhiều phương tiện vận tải cỡ lớn dừng đỗ lộn xộn trong đêm tối tại khu vực cổng B.



“Những lúc mưa gió, sương mù dày đặc đi qua khu vực cổng B luôn cảm thấy bất an. Bởi xe tải cỡ lớn dừng đỗ dàn hàng trên đường, bật đèn pha sáng loáng khiến cho các phương tiện qua lại rất lúng túng, nguy hiểm. Tại đây, đã xảy ra một số vụ tai nạn, va quyệt giao thông, rất mong các lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm”, ông Phạm Quốc L, quê ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn phản ánh.

Các phương tiện bật đèn sáng loáng khiến người và phương tiện qua lại rất khó quan sát.



Qua tìm hiểu được biết, khu vực cổng B - Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo hiện có nhiều kho hàng, quán ăn, bãi tập kết hàng hóa. Đây là nơi các xe tải cỡ lớn thường xuyên tập kết giao nhận hàng từ Lào về Việt Nam và ngược lại.

... Phương tiện vận tải dàn hàng dừng đỗ ngược chiều trên Quốc lộ 8A tại khu vực cổng B.

Phương tiện dừng đỗ ngược chiều bật đèn pha sáng loáng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.



“Tình trạng xe tải dừng đỗ lộn xộn, ngược chiều vào đêm tối thường xuyên diễn ra ở khu vực cổng B. Điều đáng nói là sau mỗi đợt lực lượng công an kiểm tra, xử lý thì tình trạng vi phạm lại tiếp tục tái diễn, nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông rất lớn”, ông Nguyễn Trọng Thể - Trung tâm Xúc tiến đầu tư và cung ứng dịch vụ (Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh) cho biết.

Trước phản ánh của dư luận, thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông và các bên liên quan đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, điều nghịch lý là tình trạng tái vi phạm lại có xư hướng diễn ra rầm rộ hơn vào đêm tối, nhất là khung giờ cao điểm từ 7-9 giờ tối và rạng sáng.

Các lực lượng chức năng cần vào cuộc kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải dừng đỗ sai quy định tại cổng B nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.



Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Trung tá Lê Xuân Qúy - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tổ chức ký cam kết với chủ các kho hàng và lái xe không dừng đỗ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng B.

“Sau khi ký cam kết và xử lý một số trường hợp vi phạm, tình hình trật an toàn giao thông ban ngày cơ bản đảm bảo. Phương tiện dừng đỗ, ra vào lộn xộn có thể do bốc hàng hoặc lái xe ghé quán ăn cơm tối. Sắp tới, tổ công tác sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm”, Trung tá Lê Xuân Qúy thông tin.

