Hà Tĩnh đề xuất đầu tư hoàn chỉnh hầm Đèo Bụt

Theo văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 903/QĐ-BGTVT ngày 13-7-2022. Theo đó, công trình hầm Đèo Bụt thuộc Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh gồm 2 hầm đơn (ống hầm phải dài 840m, ống hầm trái dài 716m); mỗi hầm đơn rộng 14,05m, gồm 3 làn xe cơ giới (tổng cộng 6 làn xe).

Your browser does not support the video tag.

Video: Công trình hầm Đèo Bụt

Theo phân kỳ đầu tư được duyệt: giai đoạn hiện nay chỉ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 1 ống hầm bên phải, khai thác với 2 làn xe ngược chiều, vận tốc thiết kế 80km/h; hầm bên trái chỉ đào, gia cố ống hầm, thi công hoàn thiện vỏ hầm để bảo vệ kết cấu và làm mặt đường tạm để tận dụng làm hầm cứu hộ, thoát hiểm, chưa đầu tư hệ thống thoát nước mặt, cơ điện, phục vụ khai thác. Giai đoạn hoàn chỉnh: đầu tư hoàn thiện ống hầm bên trái đảm bảo quy mô chung toàn tuyến.

Công trình hầm Đèo Bụt

...

Do hầm có chiều dài tương đối lớn, giai đoạn hiện nay chỉ lưu thông theo 1 hầm bên phải với quy mô 2 làn xe cơ giới là khá hẹp. Dự báo khi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, kết nối đồng bộ với các tuyến đường địa phương, lưu lượng giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam cũng như qua hầm Đèo Bụt sẽ tăng cao. Trường hợp chỉ đầu tư hoàn thiện, khai thác một hầm bên phải như phương án phân kỳ đầu tư được duyệt sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ùn tắc giao thông, đặc biệt là khi có sự cố xảy ra trong hầm.

Công trình hầm Đèo Bụt

Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được an toàn, thuận tiện, đáp ứng sự gia tăng lưu lượng giao thông khi dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 hoàn thành, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư; trên cơ sở đề nghị của Sở GTVT; UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ GTVT đầu tư hoàn chỉnh công trình hầm Đèo Bụt (gồm ống hầm bên trái và ống hầm bên phải) trong dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (mỗi ống hầm lưu thông một chiều, đảm bảo tổng 6 làn xe cơ giới).

Công trình hầm Đèo Bụt

Hầm Đèo Bụt nằm trên địa phận hai xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh) và Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là hầm đường bộ xuyên núi duy nhất và là một trong những điểm nhấn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: sggp.org.vn