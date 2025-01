Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm "lộc biển" ngày cận Tết Nguyên đán

Your browser does not support the video tag.

Ngư dân vui trúng hàng tấn cá ghé.

Những ngày vừa qua, ngư dân phường Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trúng đậm cá ghé biển khi ra khơi đánh bắt.

Ngư dân vận chuyển hàng chục tấn cá từ thuyền lên bờ để bán.

Xác nhận thông tin, ông Phan Công Thoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, nhiều bà con ngư dân ở địa phương đã ra khơi cách bờ khoảng 2 hải lý và đánh bắt trúng đậm khoảng 50 tấn cá ghé (địa phương còn gọi là cá triệng biển).

Hình ảnh 50 tấn cá ghé được ngư dân vận chuyển lên bờ.



Ngay sau khi các tàu cập bờ biển ở địa bàn phường Kỳ Ninh, số cá ghé này được bán với giá từ 7.000 đến 10.000 đồng/kg.

Cá ghé biển có thịt thơm, ngon, được người tiêu dùng ưa thích.



Theo nhiều ngư dân ở phường Kỳ Ninh, thời điểm này, thời tiết trên vùng biển Kỳ Anh sóng êm, gió nhẹ nên ngư dân cho tàu ra khơi đánh bắt khá thuận lợi và ngư trường xuất hiện nhiều luồng hải sản. Nhờ trúng đậm "lộc biển" trong những ngày cận Tết Nguyên đán, mang lại thu nhập hàng triệu đồng nên bà con ngư dân vô cùng phấn khởi.

