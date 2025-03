Giật mình ngã nhào khi gặp xe CSGT, thanh niên dắt xe máy bỏ chạy trối chết để mặc bạn gái đứng bơ vơ giữa đường

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm phóng xe bỏ chạy sau khi gặp CSGT khiến nhiều người chú ý.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một nam thanh niên đi xe máy cùng bạn gái trên đường. Đáng nói cả hai đều không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đáng nói, khi đi đến khu vực ngã ba, thì thanh niên phát hiện xe đặc chủng của Cảnh sát giao thông (CSGT) chạy ngang qua. Thấy vậy, thanh niên bị giật mình, bất ngờ mất lái ngã nhào xuống đường.

Điều đáng chú ý là thay vì bình tĩnh xử lý tình huống, anh ta lại vội vàng dựng xe lên, rồi vội vàng dắt xe chạy bộ 1 đoạn rồi leo lên bỏ chạy, để mặc cô gái đứng bơ vơ giữa đường với chiếc đầu gối trầy xước sau cú ngã đau điếng.

Ngay sau đó, 2 đồng chí CSGT đã vòng lại hiện trường để xem xét tình hình, nhưng thấy cô gái không bị thương nghiêm trọng nên đã tiếp tục công việc tuần tra, kiểm soát trên đường.

Cô gái sau đó đã được một số người dân bên đường vẫy vào để giúp đỡ sơ cứu và kiểm tra tình hình vết thương.



Dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể khiến nam thanh niên có phản ứng như vậy, nhưng qua sự việc này, nhiều người cho rằng đây là bài học về việc tham gia giao thông an toàn và trách nhiệm khi đi cùng người khác. Không ít người cho rằng có lẽ nam thanh niên "có tật giật mình" nên khi thấy CSGT mới vội vã bỏ chạy như vậy.

"Thấy CSGT mà hoảng loạn thế này chắc chắn có gì khuất tất rồi! Chạy bỏ cả bạn gái thế kia thì không ổn chút nào", tài khoản D.L chia sẻ.

"Thương cô gái thật sự! Ngã xe đã đau, còn bị bỏ lại giữa đường, chắc cú sốc tâm lý còn lớn hơn. Nhưng bỏ chạy như vậy nhiều khi sẽ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác, đề nghị CSGT kiểm tra camera để tìm ra thanh niên này xử lý nghiêm", một bạn khác bức xúc.

